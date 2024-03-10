https://ria.ru/20240310/sudno-1932140340.html
СМИ: хуситы могли воспользоваться иранским судном в Красном море
СМИ: хуситы могли воспользоваться иранским судном в Красном море - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ: хуситы могли воспользоваться иранским судном в Красном море
Иранское судно Behshad, которое много лет стояло в Красном море, могло использоваться хуситами для атак на коммерческие суда в Аденском заливе, заявила газета... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:54
2024-03-10T13:54
2024-03-10T13:54
в мире
красное море
сша
аденский залив
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_d53f4a68c278873a142159c355d2a4e3.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иранское судно Behshad, которое много лет стояло в Красном море, могло использоваться хуситами для атак на коммерческие суда в Аденском заливе, заявила газета Financial Times со ссылкой на экспертов. По данным издания, судно Behshad, зарегистрированное как обычный сухогруз, переместилось в Аденский залив в январе после нескольких лет пребывания в Красном море, как раз в тот момент, когда участились нападения на суда у Йемена. "Эксперты по морской безопасности уже давно отмечают тесную связь между атаками Behshad и хуситов. После многих лет простоя в Красном море судно 11 января направилось на юг через Баб-эль-Мандебский пролив в Аденский залив", - отмечает издание со ссылкой на данные о движении судов сайта MarineTraffic. Газета отмечает, что сразу после начала перемещения судна произошла череда нападений на суда. Согласно газете, судно Behshad находилось в 43 морских милях (около 80 километрах) от сухогруза True Confidence, который ранее подвергся атаке хуситов. Отмечается, что после сообщения о кибератаке США на Behshad наступил период "относительного затишья" в атаках. Газета также приводит слова президента компании по управлению рисками в сфере судоходства Sedna Global Джона Галагана, отметившего, что передвижение судна были "необычными". Телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации ранее заявлял, что США провели кибератаку против иранского военного корабля, который собирал разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе. Один из источников сообщил, что операция была направлена против иранского корабля Behshad. Ее целью было помешать иранской стороне обмениваться разведывательной информацией с повстанцами-хуситами в Йемене, которые обстреливают ракетами и беспилотниками грузовые суда в Красном море. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240306/udar-1931598324.html
https://ria.ru/20240302/khusity-1930760653.html
красное море
сша
аденский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea70d207dba12fa891a9a5554192688c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, сша, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Аденский залив, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: хуситы могли воспользоваться иранским судном в Красном море
FT: хуситы могли использовать для атак иранское судно, стоявшее в Красном море
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Иранское судно Behshad, которое много лет стояло в Красном море, могло использоваться хуситами для атак на коммерческие суда в Аденском заливе, заявила газета Financial Times
со ссылкой на экспертов.
По данным издания, судно Behshad, зарегистрированное как обычный сухогруз, переместилось в Аденский залив в январе после нескольких лет пребывания в Красном море, как раз в тот момент, когда участились нападения на суда у Йемена
.
У Йемена появилось абсолютное оружие
"Эксперты по морской безопасности уже давно отмечают тесную связь между атаками Behshad и хуситов. После многих лет простоя в Красном море судно 11 января направилось на юг через Баб-эль-Мандебский пролив в Аденский залив", - отмечает издание со ссылкой на данные о движении судов сайта MarineTraffic.
Газета отмечает, что сразу после начала перемещения судна произошла череда нападений на суда. Согласно газете, судно Behshad находилось в 43 морских милях (около 80 километрах) от сухогруза True Confidence, который ранее подвергся атаке хуситов.
Отмечается, что после сообщения о кибератаке США
на Behshad наступил период "относительного затишья" в атаках.
Газета также приводит слова президента компании по управлению рисками в сфере судоходства Sedna Global Джона Галагана, отметившего, что передвижение судна были "необычными".
СМИ: США и Британия атаковали аэропорт Ходейды на западе Йемена
Телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации ранее заявлял, что США провели кибератаку против иранского военного корабля, который собирал разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе. Один из источников сообщил, что операция была направлена против иранского корабля Behshad. Ее целью было помешать иранской стороне обмениваться разведывательной информацией с повстанцами-хуситами в Йемене, которые обстреливают ракетами и беспилотниками грузовые суда в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания
с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Хуситы обвинили Великобританию и США в повреждении подводных кабелей