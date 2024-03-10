https://ria.ru/20240310/sudno-1932140340.html

СМИ: хуситы могли воспользоваться иранским судном в Красном море

СМИ: хуситы могли воспользоваться иранским судном в Красном море - РИА Новости, 10.03.2024

СМИ: хуситы могли воспользоваться иранским судном в Красном море

Иранское судно Behshad, которое много лет стояло в Красном море, могло использоваться хуситами для атак на коммерческие суда в Аденском заливе, заявила газета... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:54

2024-03-10T13:54

2024-03-10T13:54

в мире

красное море

сша

аденский залив

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иранское судно Behshad, которое много лет стояло в Красном море, могло использоваться хуситами для атак на коммерческие суда в Аденском заливе, заявила газета Financial Times со ссылкой на экспертов. По данным издания, судно Behshad, зарегистрированное как обычный сухогруз, переместилось в Аденский залив в январе после нескольких лет пребывания в Красном море, как раз в тот момент, когда участились нападения на суда у Йемена. "Эксперты по морской безопасности уже давно отмечают тесную связь между атаками Behshad и хуситов. После многих лет простоя в Красном море судно 11 января направилось на юг через Баб-эль-Мандебский пролив в Аденский залив", - отмечает издание со ссылкой на данные о движении судов сайта MarineTraffic. Газета отмечает, что сразу после начала перемещения судна произошла череда нападений на суда. Согласно газете, судно Behshad находилось в 43 морских милях (около 80 километрах) от сухогруза True Confidence, который ранее подвергся атаке хуситов. Отмечается, что после сообщения о кибератаке США на Behshad наступил период "относительного затишья" в атаках. Газета также приводит слова президента компании по управлению рисками в сфере судоходства Sedna Global Джона Галагана, отметившего, что передвижение судна были "необычными". Телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации ранее заявлял, что США провели кибератаку против иранского военного корабля, который собирал разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе. Один из источников сообщил, что операция была направлена против иранского корабля Behshad. Ее целью было помешать иранской стороне обмениваться разведывательной информацией с повстанцами-хуситами в Йемене, которые обстреливают ракетами и беспилотниками грузовые суда в Красном море. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240306/udar-1931598324.html

https://ria.ru/20240302/khusity-1930760653.html

красное море

сша

аденский залив

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красное море, сша, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене