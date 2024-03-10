https://ria.ru/20240310/sholts-1932138762.html

Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца

Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца - РИА Новости, 10.03.2024

Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему хочется спросить у канцлера Германии Олафа Шольца, о чем весной 2022 года говорили премьер... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:42

2024-03-10T13:42

2024-03-10T13:42

в мире

россия

украина

киев

олаф шольц

дмитрий песков

верховная рада украины

борис джонсон

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему хочется спросить у канцлера Германии Олафа Шольца, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, если, по мнению лидера ФРГ, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой". Видео его ответа опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года, назвав это "российской пропагандой". "Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал Песков.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

https://ria.ru/20240305/sholts-1931209847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, олаф шольц, дмитрий песков, верховная рада украины, борис джонсон