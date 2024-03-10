Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца
Песков: есть вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре России и Украины
© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему хочется спросить у канцлера Германии Олафа Шольца, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, если, по мнению лидера ФРГ, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой". Видео его ответа опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года, назвав это "российской пропагандой".
"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал Песков.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".