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Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца - РИА Новости, 10.03.2024
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13:42 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/sholts-1932138762.html
Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца
Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца - РИА Новости, 10.03.2024
Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему хочется спросить у канцлера Германии Олафа Шольца, о чем весной 2022 года говорили премьер... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:42
2024-03-10T13:42
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олаф шольц
дмитрий песков
верховная рада украины
борис джонсон
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему хочется спросить у канцлера Германии Олафа Шольца, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, если, по мнению лидера ФРГ, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой". Видео его ответа опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года, назвав это "российской пропагандой". "Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал Песков.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html
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в мире, россия, украина, киев, олаф шольц, дмитрий песков, верховная рада украины, борис джонсон
В мире, Россия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Борис Джонсон
Песков рассказал, о чем хочет спросить Шольца

Песков: есть вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре России и Украины

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему хочется спросить у канцлера Германии Олафа Шольца, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, если, по мнению лидера ФРГ, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой". Видео его ответа опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года, назвав это "российской пропагандой".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Шольцу напомнили важный момент в истории России
7 марта, 09:27
"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал Песков.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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В миреРоссияУкраинаКиевОлаф ШольцДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныБорис Джонсон
 
 
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