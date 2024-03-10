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В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN - РИА Новости, 10.03.2024
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Культура
 
23:18 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/serial-1932201069.html
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN - РИА Новости, 10.03.2024
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN
Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN был показан зрителям популярного в стране сериала "TEŞKİLAT" ("Организация"), повествующем о работе... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:18
2024-03-10T23:18
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN был показан зрителям популярного в стране сериала "TEŞKİLAT" ("Организация"), повествующем о работе турецкой Национальной разведывательной организации (MİT). Истребитель пятого поколения KAAN ранее совершил первый полет, соответствующие кадры были опубликованы в интернете. Госагентство Anadolu заявило, что Анкара рассчитывает войти в число стран, производящих боевые самолеты. В "элитный клуб" государств, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия (Су-57 и Checkmate), США (F-22 и F-35) и Китай (J-20). По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, KAAN поступит на вооружение турецких ВВС к концу 2028 года. Согласно сюжету, противники Турции пытаются разузнать детали разработок боевого самолета, в частности, рассказывается о вероятности переноса первого полета KAAN под давлением операций иностранных спецслужб. Кроме того, повествуется об успехах Турции в военных разработках и попытках противников помешать этому. Зрителям сериала был показан ангар в Анкаре, в котором находится истребитель пятого поколения. Сериал "Организация" о работе Национальной разведывательной организации (MİT) Турции является одним из самых популярных в стране. Главную роль агента Омера Атмача исполняет известный турецкий актер Мурат Йылдырым.
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в мире, технологии, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, f-22, f-35, су-57, россия
Культура, В мире, Технологии, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, F-22, F-35, Су-57, Россия
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN

Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN показали в популярном в стране сериале

CC BY-SA 4.0 / Dimir / Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Dimir /
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN был показан зрителям популярного в стране сериала "TEŞKİLAT" ("Организация"), повествующем о работе турецкой Национальной разведывательной организации (MİT).
Истребитель пятого поколения KAAN ранее совершил первый полет, соответствующие кадры были опубликованы в интернете. Госагентство Anadolu заявило, что Анкара рассчитывает войти в число стран, производящих боевые самолеты. В "элитный клуб" государств, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия (Су-57 и Checkmate), США (F-22 и F-35) и Китай (J-20). По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, KAAN поступит на вооружение турецких ВВС к концу 2028 года.
Согласно сюжету, противники Турции пытаются разузнать детали разработок боевого самолета, в частности, рассказывается о вероятности переноса первого полета KAAN под давлением операций иностранных спецслужб. Кроме того, повествуется об успехах Турции в военных разработках и попытках противников помешать этому. Зрителям сериала был показан ангар в Анкаре, в котором находится истребитель пятого поколения.
Сериал "Организация" о работе Национальной разведывательной организации (MİT) Турции является одним из самых популярных в стране. Главную роль агента Омера Атмача исполняет известный турецкий актер Мурат Йылдырым.
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КультураВ миреТехнологииТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганF-22F-35Су-57Россия
 
 
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