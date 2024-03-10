https://ria.ru/20240310/serial-1932201069.html
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN - РИА Новости, 10.03.2024
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN
Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN был показан зрителям популярного в стране сериала "TEŞKİLAT" ("Организация"), повествующем о работе... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:18
2024-03-10T23:18
2024-03-10T23:18
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN был показан зрителям популярного в стране сериала "TEŞKİLAT" ("Организация"), повествующем о работе турецкой Национальной разведывательной организации (MİT). Истребитель пятого поколения KAAN ранее совершил первый полет, соответствующие кадры были опубликованы в интернете. Госагентство Anadolu заявило, что Анкара рассчитывает войти в число стран, производящих боевые самолеты. В "элитный клуб" государств, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия (Су-57 и Checkmate), США (F-22 и F-35) и Китай (J-20). По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, KAAN поступит на вооружение турецких ВВС к концу 2028 года. Согласно сюжету, противники Турции пытаются разузнать детали разработок боевого самолета, в частности, рассказывается о вероятности переноса первого полета KAAN под давлением операций иностранных спецслужб. Кроме того, повествуется об успехах Турции в военных разработках и попытках противников помешать этому. Зрителям сериала был показан ангар в Анкаре, в котором находится истребитель пятого поколения. Сериал "Организация" о работе Национальной разведывательной организации (MİT) Турции является одним из самых популярных в стране. Главную роль агента Омера Атмача исполняет известный турецкий актер Мурат Йылдырым.
https://ria.ru/20240216/istrebiteli-1927715643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, f-22, f-35, су-57, россия
Культура, В мире, Технологии, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, F-22, F-35, Су-57, Россия
В популярном в Турции сериале показали истребитель KAAN
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN показали в популярном в стране сериале
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN был показан зрителям популярного в стране сериала "TEŞKİLAT" ("Организация"), повествующем о работе турецкой Национальной разведывательной организации (MİT).
Истребитель пятого поколения KAAN ранее совершил первый полет, соответствующие кадры были опубликованы в интернете. Госагентство Anadolu заявило, что Анкара
рассчитывает войти в число стран, производящих боевые самолеты. В "элитный клуб" государств, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия (Су-5
7 и Checkmate), США (F-2
2 и F-3
5) и Китай (J-2
0). По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
, KAAN поступит на вооружение турецких ВВС к концу 2028 года.
Согласно сюжету, противники Турции пытаются разузнать детали разработок боевого самолета, в частности, рассказывается о вероятности переноса первого полета KAAN под давлением операций иностранных спецслужб. Кроме того, повествуется об успехах Турции в военных разработках и попытках противников помешать этому. Зрителям сериала был показан ангар в Анкаре, в котором находится истребитель пятого поколения.
Сериал "Организация" о работе Национальной разведывательной организации (MİT) Турции является одним из самых популярных в стране. Главную роль агента Омера Атмача исполняет известный турецкий актер Мурат Йылдырым.
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