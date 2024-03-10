https://ria.ru/20240310/polety-1932168892.html

Пассажиры Turkish Airlines пожаловались на снятие с рейсов в Южную Америку

Пассажиры Turkish Airlines пожаловались на снятие с рейсов в Южную Америку - РИА Новости, 10.03.2024

Пассажиры Turkish Airlines пожаловались на снятие с рейсов в Южную Америку

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже почти две недели не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию некоторых пассажиров, в том числе россиян, по ряду... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:47

2024-03-10T17:47

2024-03-10T19:40

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СТАМБУЛ, 10 мар — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже почти две недели не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию некоторых пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев причины не озвучиваются, рассказали РИА Новости снятые с рейсов граждане. Один из самых ранних случаев произошел 27 февраля — как рассказал РИА Новости россиянин Олег, еще на стойке регистрации в аэропорту Стамбула ему сказали, пролистав паспорт, что его документ "не подходит". "Для разъяснений предложили пройти к другому окну. <...> Там я дословно все не распознал на английском, но суть в том, что рейс был с пересадкой в Бразилии, поэтому мы вам отказываем", — рассказал Олег. "Главный супервайзер" в аэропорту пояснил, что, согласно правилам авиакомпании, пассажиры без багажа не допускаются на подобные рейсы. Олег приобретал билет не у компании напрямую, а через агрегатор, который в ответ на требование о возврате средств просит обратиться к авиакомпании, та, в свою очередь, направляет к агрегатору. Евгений, которого не пустили на рейс в воскресенье, собирался в Аргентину через Сан-Паулу, а далее лететь в Чили. "Нам сказали, что у нас должны быть обратные билеты именно в Россию. При этом рядом с нами были люди, имевшие обратные билеты в РФ, но их тоже не пустили в самолет. Не пустили и мужчину с билетом обратно в Турцию", — рассказал пассажир. По его словам, на рейс не удалось попасть и тем, кто летел в Сан-Паулу по рабочей визе, — уже второй день подряд. Причины отказа Евгению озвучили "разные". "На стойке авиакомпании русскоязычная сотрудница сказала, что нас не пустила "таможенная служба Латинской Америки", как-то так. Сказала: вы из Турции не улетите в Латинскую Америку", — сообщил он. По его словам, никакую официальную бумагу компания не выдала. Билет был приобретен невозвратный, поэтому деньги не вернули. Пассажир отмечает, что суммарно примерно десять человек не пустили на рейс, но какому-то количеству граждан РФ удалось попасть в самолет. Снимают с рейсов не только россиян: гражданин Казахстана Ибрагим рассказал, что 1 марта его отправили с посадки объяснять инспекторам цели поездки в Аргентину, при этом у него были и бронь отеля, и обратные билеты. Русскоговорящая представитель авиакомпании рассказала Ибрагиму, что подозрение мог вызвать факт, что пассажир летит один, также у него требовали визу в Бразилию, хотя казахстанцам она не требуется. "Сказали либо лететь домой, либо можно поменять билет до Буэнос-Айреса на другой день, но гарантии, что меня допустят, не дали. По итогу я за свой счет купил билет домой и не получил никакой компенсации. Я потратил более шести часов на поиск своего багажа вместе с ребятами из России, которых также не пустили на посадку", — рассказал он. По его мнению, его не пустили, так как он впервые летел за границу. Ибрагим подал заявку через сайт авиакомпании на возврат денег, ответа пока нет.Он отметил, что данным рейсом также не смог улететь гражданин арабской страны, у которого не было брони отеля. В авиакомпании и в консульстве Аргентины в Стамбуле на запрос РИА Новости ответа пока не поступило. "(Если. — Прим. ред.) сейчас с рейса снимают пассажира, то автоматически пересаживают на ближайший рейс. В этом случае вам дают документ, позволяющий полностью вернуть стоимость билета или бесплатно поменять даты вылета, если возникает проблема со стороны Turkish Airlines", — ответили в кол-центре авиакомпании. При этом там отметили, что не могут заранее сказать, будут ли проблемы с рейсом или нет, "но если они возникнут, вы должны подойти к стойке регистрации, и вам помогут решить проблему".На сайте авиакомпании указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу, при этом сроки публикации правил установить не удалось. "Власти страны могут отказать вам во въезде в связи с данными требованиями, поэтому аналогичный контроль проводится при посадке. Пассажиры, которые не соответствуют одному из условий, могут испытать проблемы при посадке в самолет", — сообщает компания. Аргентины в данном списке нет, однако даже числящийся прямым рейс TK15 совершает техническую посадку в Сан-Паулу в Бразилии.Так, для въезда в Бразилию пассажиры обязаны иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Во въезде в страну могут отказать пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит за границу впервые, пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, а также тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов".

https://ria.ru/20231209/abu-dabi-1914669694.html

https://rsport.ria.ru/20240306/smirnov-1931519893.html

https://ria.ru/20240225/vizy-1929369339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бразилия, аргентина, россия, turkish airlines, в мире