https://ria.ru/20240310/polet-1932149687.html

Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета

Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета - РИА Новости, 10.03.2024

Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета

Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут во время полета, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:12

2024-03-10T15:12

2024-03-10T17:15

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут во время полета, передает агентство Франс Пресс. Инцидент произошел 25 января во время перелета с острова Сулавеси в столицу страны Джакарту на острове Ява. Первый пилот после просьбы отдохнуть передал управление своему напарнику, однако тот тоже заснул. Через несколько минут после зафиксированной передачи управления диспетчер в Джакарте попытался связаться с самолетом, но не получил ответа. Проснувшийся через 28 минут первый пилот немедленно разбудил коллегу, ответил Джакарте и вернул воздушное судно на правильную траекторию полета.В результате произошло несколько навигационных сбоев, но находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали. Самолет приземлился в столице без происшествий."Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Batik Air и других операторов полетов", — заявила Кристи Энда Мурни, гендиректор департамента воздушного транспорта Минтранса страны.Отмечается, что обоих пилотов временно отстранили от работы.

https://ria.ru/20230114/rumyniya-1844876483.html

https://ria.ru/20221103/dtp-1829026325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джакарта, сулавеси, ява (остров)