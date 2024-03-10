Рейтинг@Mail.ru
Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 10.03.2024 (обновлено: 17:15 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/polet-1932149687.html
Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета
Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета - РИА Новости, 10.03.2024
Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета
Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут во время полета, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:12
2024-03-10T17:15
в мире
джакарта
сулавеси
ява (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99764/05/997640522_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_aa026fd5330be0a6dffaaf40007727e1.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут во время полета, передает агентство Франс Пресс. Инцидент произошел 25 января во время перелета с острова Сулавеси в столицу страны Джакарту на острове Ява. Первый пилот после просьбы отдохнуть передал управление своему напарнику, однако тот тоже заснул. Через несколько минут после зафиксированной передачи управления диспетчер в Джакарте попытался связаться с самолетом, но не получил ответа. Проснувшийся через 28 минут первый пилот немедленно разбудил коллегу, ответил Джакарте и вернул воздушное судно на правильную траекторию полета.В результате произошло несколько навигационных сбоев, но находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали. Самолет приземлился в столице без происшествий.&quot;Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Batik Air и других операторов полетов&quot;, — заявила Кристи Энда Мурни, гендиректор департамента воздушного транспорта Минтранса страны.Отмечается, что обоих пилотов временно отстранили от работы.
https://ria.ru/20230114/rumyniya-1844876483.html
https://ria.ru/20221103/dtp-1829026325.html
джакарта
сулавеси
ява (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99764/05/997640522_216:0:1000:588_1920x0_80_0_0_ad8a5ac3d145842c9c69fc71a2d330bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джакарта, сулавеси, ява (остров)
В мире, Джакарта, Сулавеси, Ява (остров)
Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета

Два пилота Batik Air на полчаса уснули во время полета, их отстранили от работы

© РИА Новости / Михаил ЦыгановИндонезийская авиакомпания Batik Air
Индонезийская авиакомпания Batik Air - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Индонезийская авиакомпания Batik Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут во время полета, передает агентство Франс Пресс.
Инцидент произошел 25 января во время перелета с острова Сулавеси в столицу страны Джакарту на острове Ява. Первый пилот после просьбы отдохнуть передал управление своему напарнику, однако тот тоже заснул. Через несколько минут после зафиксированной передачи управления диспетчер в Джакарте попытался связаться с самолетом, но не получил ответа. Проснувшийся через 28 минут первый пилот немедленно разбудил коллегу, ответил Джакарте и вернул воздушное судно на правильную траекторию полета.
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире
14 января 2023, 17:33
В результате произошло несколько навигационных сбоев, но находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали. Самолет приземлился в столице без происшествий.
«

"Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Batik Air и других операторов полетов", — заявила Кристи Энда Мурни, гендиректор департамента воздушного транспорта Минтранса страны.

Отмечается, что обоих пилотов временно отстранили от работы.
ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Водитель грузовика, раздавившего машину такси в Москве, уснул за рулем
3 ноября 2022, 16:14
 
В миреДжакартаСулавесиЯва (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала