В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
Forbes: экипаж пораженного на Украине ЗРК Patriot, вероятно, полностью уничтожен
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экипаж уничтоженного американского ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью ликвидирован, об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных "Искандером", было два американских ЗРК Patriot.
"Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.
По словам обозревателя, настойчивость российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом уничтожить американские ЗРК, значительно лишив Украину способности закрывать небо.
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"Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot", — констатировал Экс.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.