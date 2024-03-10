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В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.03.2024
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05:04 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/patriot-1932098321.html
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.03.2024
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
Экипаж уничтоженного американского ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью ликвидирован, об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T05:04
2024-03-10T05:04
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экипаж уничтоженного американского ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью ликвидирован, об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных "Искандером", было два американских ЗРК Patriot."Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.По словам обозревателя, настойчивость российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом уничтожить американские ЗРК, значительно лишив Украину способности закрывать небо."Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot", — констатировал Экс.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html
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в мире, сша, украина, россия, forbes
В мире, США, Украина, Россия, Forbes
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot

Forbes: экипаж пораженного на Украине ЗРК Patriot, вероятно, полностью уничтожен

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экипаж уничтоженного американского ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью ликвидирован, об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных "Искандером", было два американских ЗРК Patriot.
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"Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.
По словам обозревателя, настойчивость российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом уничтожить американские ЗРК, значительно лишив Украину способности закрывать небо.
«
"Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot", — констатировал Экс.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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