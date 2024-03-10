https://ria.ru/20240310/odessa-1932090276.html
СМИ: в Одесской области прогремели повторные взрывы
СМИ: в Одесской области прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ: в Одесской области прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы прогремели в Одесской области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T01:07
2024-03-10T01:07
2024-03-10T01:07
специальная военная операция на украине
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одесская область
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дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Одесской области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в Одессе сообщало украинское издание "Зеркало недели". Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Одесском районе. "Повторные взрывы в Одесском районе", - пишет телеканал в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
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украина, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: в Одесской области прогремели повторные взрывы
"Общественное": в Одесской области на фоне тревоги прогремели повторные взрывы