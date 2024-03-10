https://ria.ru/20240310/obekty-1932134206.html

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в двух областях

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в двух областях - РИА Новости, 10.03.2024

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в двух областях

Инфраструктурные объекты повреждены в Винницкой и Днепропетровской областях Украины, заявили в воскресенье украинские власти. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:01

2024-03-10T13:01

2024-03-10T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инфраструктурные объекты повреждены в Винницкой и Днепропетровской областях Украины, заявили в воскресенье украинские власти. "Этой ночью в Винницкой области поврежден объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар", - написал глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении и возгорании инфраструктурного объекта. По его словам, пожар уже ликвидировали. Кроме того, силы обороны юга Украины сообщили о повреждении промышленного объекта в Одесском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html

украина

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины