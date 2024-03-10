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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в двух областях
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в двух областях - РИА Новости, 10.03.2024
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в двух областях
Инфраструктурные объекты повреждены в Винницкой и Днепропетровской областях Украины, заявили в воскресенье украинские власти. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:01
2024-03-10T13:01
2024-03-10T13:01
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инфраструктурные объекты повреждены в Винницкой и Днепропетровской областях Украины, заявили в воскресенье украинские власти. "Этой ночью в Винницкой области поврежден объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар", - написал глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении и возгорании инфраструктурного объекта. По его словам, пожар уже ликвидировали. Кроме того, силы обороны юга Украины сообщили о повреждении промышленного объекта в Одесском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в двух областях
Украинские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в двух областях