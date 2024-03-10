https://ria.ru/20240310/kharkov-1932089522.html
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T00:56
2024-03-10T00:56
2024-03-10T00:56
специальная военная операция на украине
россия
харьков
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932088653.html
россия
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58b4d649959823d5098609cb958a5ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьков, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове на фоне тревоги прогремели взрывы