Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/kharkov-1932089522.html
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T00:56
2024-03-10T00:56
специальная военная операция на украине
россия
харьков
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932088653.html
россия
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58b4d649959823d5098609cb958a5ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьков, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Зеркало недели": в Харькове на фоне тревоги прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
5 марта, 10:34
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Одесса - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
00:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала