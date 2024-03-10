https://ria.ru/20240310/kharkov-1932089522.html

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 10.03.2024

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T00:56

2024-03-10T00:56

2024-03-10T00:56

специальная военная операция на украине

россия

харьков

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html

https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932088653.html

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харьков

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россия, харьков, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире