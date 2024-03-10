https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html

Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры"

Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры" - РИА Новости, 10.03.2024

Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры"

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о предстоящих муниципальных выборах как последних в его политической карьере может быть социальным... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:16

2024-03-10T14:16

2024-03-10T14:16

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о предстоящих муниципальных выборах как последних в его политической карьере может быть социальным экспериментом для правящей партии и напоминанием о необходимости поправок в Конституцию, пишет в воскресенье газета Hürriyet. Эрдоган заявил в пятницу о грядущих муниципальных выборах как последних в его политической карьере. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике. Сам турецкий лидер неоднократно поднимал вопрос о необходимости новой Конституции для Турции. По мнению колумниста газеты Ахмета Хакана, близкого к правительственным кругам, "возможно, он хотел получить больше голосов за свою партию на местных выборах, обратившись к избирателям с "чрезмерно эмоциональным посланием"". "Как известно, избиратели отдают предпочтение эмоциям", - пишет он, предполагая также, что Эрдоган, возможно, "хотел провести социальный эксперимент внутри партии", чтобы посмотреть, "как будет вести себя в партии, кто как будет относиться". По мнению Хакана, Эрдоган также хотел напомнить, что "по Конституции он не может баллотироваться снова". "Возможно, он хотел, чтобы о конституционной поправке вспомнили", - говорится в статье, там также предполагается, что этим заявлением, возможно, "Эрдоган лишь проявил должную осмотрительность, не преследуя никакой другой цели". Эрдоган ранее объявил бывшего министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума кандидатом на пост мэра Стамбула. Также он объявил ряд других кандидатов на муниципальных выборах 31 марта. Основную конкуренцию Куруму, как ожидается, составит нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого ряд экспертов видят кандидатом в президенты Турции в 2028 году.

https://ria.ru/20240308/erdogan-1931959880.html

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире