Рейтинг@Mail.ru
Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры" - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html
Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры"
Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры" - РИА Новости, 10.03.2024
Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры"
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о предстоящих муниципальных выборах как последних в его политической карьере может быть социальным... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:16
2024-03-10T14:16
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_0:212:3069:1939_1920x0_80_0_0_472db0c596579ac001baf41d6ffd4da5.jpg
АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о предстоящих муниципальных выборах как последних в его политической карьере может быть социальным экспериментом для правящей партии и напоминанием о необходимости поправок в Конституцию, пишет в воскресенье газета Hürriyet. Эрдоган заявил в пятницу о грядущих муниципальных выборах как последних в его политической карьере. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике. Сам турецкий лидер неоднократно поднимал вопрос о необходимости новой Конституции для Турции. По мнению колумниста газеты Ахмета Хакана, близкого к правительственным кругам, "возможно, он хотел получить больше голосов за свою партию на местных выборах, обратившись к избирателям с "чрезмерно эмоциональным посланием"". "Как известно, избиратели отдают предпочтение эмоциям", - пишет он, предполагая также, что Эрдоган, возможно, "хотел провести социальный эксперимент внутри партии", чтобы посмотреть, "как будет вести себя в партии, кто как будет относиться". По мнению Хакана, Эрдоган также хотел напомнить, что "по Конституции он не может баллотироваться снова". "Возможно, он хотел, чтобы о конституционной поправке вспомнили", - говорится в статье, там также предполагается, что этим заявлением, возможно, "Эрдоган лишь проявил должную осмотрительность, не преследуя никакой другой цели". Эрдоган ранее объявил бывшего министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума кандидатом на пост мэра Стамбула. Также он объявил ряд других кандидатов на муниципальных выборах 31 марта. Основную конкуренцию Куруму, как ожидается, составит нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого ряд экспертов видят кандидатом в президенты Турции в 2028 году.
https://ria.ru/20240308/erdogan-1931959880.html
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_0ccbc6969d100dd335d489c55d711823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры"

Hürriyet: слова Эрдогана о "финале карьеры" могут быть социальным экспериментом

© AP Photo / Nedim EnginsoyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о предстоящих муниципальных выборах как последних в его политической карьере может быть социальным экспериментом для правящей партии и напоминанием о необходимости поправок в Конституцию, пишет в воскресенье газета Hürriyet.
Эрдоган заявил в пятницу о грядущих муниципальных выборах как последних в его политической карьере. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике. Сам турецкий лидер неоднократно поднимал вопрос о необходимости новой Конституции для Турции.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Эрдоган заявил о последних выборах в своей политической карьере
8 марта, 23:16
По мнению колумниста газеты Ахмета Хакана, близкого к правительственным кругам, "возможно, он хотел получить больше голосов за свою партию на местных выборах, обратившись к избирателям с "чрезмерно эмоциональным посланием"". "Как известно, избиратели отдают предпочтение эмоциям", - пишет он, предполагая также, что Эрдоган, возможно, "хотел провести социальный эксперимент внутри партии", чтобы посмотреть, "как будет вести себя в партии, кто как будет относиться".
По мнению Хакана, Эрдоган также хотел напомнить, что "по Конституции он не может баллотироваться снова". "Возможно, он хотел, чтобы о конституционной поправке вспомнили", - говорится в статье, там также предполагается, что этим заявлением, возможно, "Эрдоган лишь проявил должную осмотрительность, не преследуя никакой другой цели".
Эрдоган ранее объявил бывшего министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума кандидатом на пост мэра Стамбула. Также он объявил ряд других кандидатов на муниципальных выборах 31 марта. Основную конкуренцию Куруму, как ожидается, составит нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого ряд экспертов видят кандидатом в президенты Турции в 2028 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим
26 февраля, 07:59
 
ТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала