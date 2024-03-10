https://ria.ru/20240310/dzhonson-1932094775.html

СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине

СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине - РИА Новости, 10.03.2024

СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине

Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Венесуэлу, где провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, стороны... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T03:02

2024-03-10T03:02

2024-03-10T05:47

в мире

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борис джонсон

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Венесуэлу, где провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, стороны обсудили конфликт на Украине, сообщает газета Times."Борис Джонсон в прошлом месяце тайно летал в Венесуэлу для неофициальных переговоров с ее авторитарным лидером Николасом Мадуро", — говорится в сообщении газеты.Джонсон, как сообщается, обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне опасений на Западе о возможных поставках Венесуэлой оружия или оказания другой военной помощи России."Он также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимность администрации Мадуро", — пишет издание.По информации газеты, в Венесуэле экс-премьер пробыл менее 24 часов.Мадуро ранее заявил, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине, а также стала сильнее в экономическом плане.

https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html

https://ria.ru/20240310/alyans-1932090673.html

https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html

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украина

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в мире, венесуэла, украина, россия, николас мадуро, борис джонсон