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СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине - РИА Новости, 10.03.2024
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03:02 10.03.2024 (обновлено: 05:47 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/dzhonson-1932094775.html
СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине
СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине
Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Венесуэлу, где провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, стороны... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T03:02
2024-03-10T05:47
в мире
венесуэла
украина
россия
николас мадуро
борис джонсон
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Венесуэлу, где провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, стороны обсудили конфликт на Украине, сообщает газета Times.&quot;Борис Джонсон в прошлом месяце тайно летал в Венесуэлу для неофициальных переговоров с ее авторитарным лидером Николасом Мадуро&quot;, — говорится в сообщении газеты.Джонсон, как сообщается, обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне опасений на Западе о возможных поставках Венесуэлой оружия или оказания другой военной помощи России."Он также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимность администрации Мадуро", — пишет издание.По информации газеты, в Венесуэле экс-премьер пробыл менее 24 часов.Мадуро ранее заявил, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине, а также стала сильнее в экономическом плане.
https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html
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в мире, венесуэла, украина, россия, николас мадуро, борис джонсон
В мире, Венесуэла, Украина, Россия, Николас Мадуро, Борис Джонсон
СМИ: Борис Джонсон тайно обсуждал с Мадуро конфликт на Украине

Times: Борис Джонсон в феврале тайно обсудил с Мадуро конфликт на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Венесуэлу, где провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, стороны обсудили конфликт на Украине, сообщает газета Times.
«

"Борис Джонсон в прошлом месяце тайно летал в Венесуэлу для неофициальных переговоров с ее авторитарным лидером Николасом Мадуро", — говорится в сообщении газеты.

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Джонсон, как сообщается, обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне опасений на Западе о возможных поставках Венесуэлой оружия или оказания другой военной помощи России.
"Он также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимность администрации Мадуро", — пишет издание.
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По информации газеты, в Венесуэле экс-премьер пробыл менее 24 часов.
Мадуро ранее заявил, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине, а также стала сильнее в экономическом плане.
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В миреВенесуэлаУкраинаРоссияНиколас МадуроБорис Джонсон
 
 
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