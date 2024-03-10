https://ria.ru/20240310/ankara-1932140540.html

В Анкаре заявили, что им неизвестно о переговорах по Украине 25 марта

В Анкаре заявили, что им неизвестно о переговорах по Украине 25 марта - РИА Новости, 10.03.2024

В Анкаре заявили, что им неизвестно о переговорах по Украине 25 марта

Администрация турецкого президента не располагает информацией о переговорах по Украине 25 марта в Турции, о чем ранее сообщилось в соцсетях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:56

2024-03-10T13:56

2024-03-10T13:56

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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Администрация турецкого президента не располагает информацией о переговорах по Украине 25 марта в Турции, о чем ранее сообщилось в соцсетях, заявил РИА Новости представитель канцелярии в администрации. В воскресенье в соцсетях со ссылкой на турецкие СМИ появились сообщения о том, что мирные переговоры по Украине могут начаться 25 марта при посредничестве Турции. Примечательно, что в турецких СМИ такой информации нет, поискови не выдают каких-либо сообщений. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита Владимира Зеленского в Стамбул заявил о готовности принять мирный саммит по Украине с участием России, но Зеленский в ходе пресс-конференции выступил против российского участия. "Не располагаем такой информацией. О готовности провести в Турции мирные переговоры неоднократно заявлялось на официальном уровне. Нам нечего к этому добавить", - заявил РИА Новости представитель канцелярии в администрации турецкого лидера. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html

https://ria.ru/20240216/istrebiteli-1927715643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский