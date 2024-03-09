Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне слышны взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в публикации телеканала, который ссылается на своих корреспондентов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась. В 23.20 сигнал тревоги был объявлен в Днепропетровской области.
Позднее, в 23.31, воздушная тревога была объявлена в Николаевской области, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.