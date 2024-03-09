https://ria.ru/20240309/vybory-1932004118.html

Магаданский избирком рассказал о ходе досрочного голосования

Магаданский избирком рассказал о ходе досрочного голосования - РИА Новости, 09.03.2024

Магаданский избирком рассказал о ходе досрочного голосования

В Магаданской области досрочно на выборах президента РФ уже проголосовали 10 тысяч человек, сообщает областная избирательная комиссия. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:04

2024-03-09T12:04

2024-03-09T12:09

выборы президента россии — 2024

политика

россия

магаданская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МАГАДАН, 9 мар - РИА Новости. В Магаданской области досрочно на выборах президента РФ уже проголосовали 10 тысяч человек, сообщает областная избирательная комиссия. С 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента РФ в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах РФ, а также на рыболовецких судах, в оленеводческих бригадах, на метеостанциях и маяках, на предприятиях, расположенных вне населенных пунктов. "За прошедшее время члены участковых комиссий посетили девять гидрометеостанций, пять маяков, девять отдаленных населенных пунктов, две дорожные дистанции, 32 прииска и карьера, пять оленеводческих бригад и баз. Кроме того, уже досрочно проголосовали и моряки на двенадцати судах, находящихся в плавании. Всего уже более десяти тысяч колымчан и гостей области смогли отдать свой голос за выбранного кандидата на пост главы государства", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, магаданская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф