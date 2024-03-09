Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 09.03.2024 (обновлено: 22:40 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами - РИА Новости, 09.03.2024
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами
Россия отлично подготовлена к новым вирусам и инфекциям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:35
2024-03-09T22:40
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
китай
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102285_229:0:3003:1560_1920x0_80_0_0_47c7677f7f243ce0f4fea5aaa3e63e84.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия отлично подготовлена к новым вирусам и инфекциям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что в стране действует система противодействия инфекциям "Санитарный щит", активно развивается сеть центров ПЦР. Кроме того, отечественные специалисты создали быстрые и высокотехнологичные тест-системы. Ученые также занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, работают с представителями других государств для быстрого выявления угроз и своевременной реакции на них.Что касается "болезни X", то эксперты каждый год обсуждают эту тему на различных форумах, конгрессах и конференциях, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В частности, риски глобального распространения этой инфекции изучали на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей. В ведомстве добавили, что эта тема постоянно появляется в информационном пространстве и представляет выгоду для крупных фармацевтических компаний в том числе из-за опыта с пандемией коронавируса.Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.Кроме того, заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240214/infektsii-1927443884.html
https://ria.ru/20240208/bolezn-1926146180.html
https://ria.ru/20240213/virus-1926911692.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102285_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_b5efd84dc64279fe339b76507b2860c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, китай, всекитайское собрание народных представителей
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами

Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам

© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" | Перейти в медиабанкРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в медиабанк
Работа в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия отлично подготовлена к новым вирусам и инфекциям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне", — подчеркнули в ведомстве.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Попова рассказала о новых возможных инфекционных вызовах
14 февраля, 21:11
Там добавили, что в стране действует система противодействия инфекциям "Санитарный щит", активно развивается сеть центров ПЦР. Кроме того, отечественные специалисты создали быстрые и высокотехнологичные тест-системы. Ученые также занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, работают с представителями других государств для быстрого выявления угроз и своевременной реакции на них.
Что касается "болезни X", то эксперты каждый год обсуждают эту тему на различных форумах, конгрессах и конференциях, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В частности, риски глобального распространения этой инфекции изучали на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x"
8 февраля, 13:11
В ведомстве добавили, что эта тема постоянно появляется в информационном пространстве и представляет выгоду для крупных фармацевтических компаний в том числе из-за опыта с пандемией коронавируса.
Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.
Кроме того, заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, добавили в ведомстве.
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Смерть от царапины. Врачи исследуют загадочную инфекцию
13 февраля, 08:00
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала