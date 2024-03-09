Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами
Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам
Работа в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия отлично подготовлена к новым вирусам и инфекциям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне", — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что в стране действует система противодействия инфекциям "Санитарный щит", активно развивается сеть центров ПЦР. Кроме того, отечественные специалисты создали быстрые и высокотехнологичные тест-системы. Ученые также занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, работают с представителями других государств для быстрого выявления угроз и своевременной реакции на них.
Что касается "болезни X", то эксперты каждый год обсуждают эту тему на различных форумах, конгрессах и конференциях, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В частности, риски глобального распространения этой инфекции изучали на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.
В ведомстве добавили, что эта тема постоянно появляется в информационном пространстве и представляет выгоду для крупных фармацевтических компаний в том числе из-за опыта с пандемией коронавируса.
Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.
Кроме того, заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, добавили в ведомстве.