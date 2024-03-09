https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html

Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами

Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами - РИА Новости, 09.03.2024

Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами

Россия отлично подготовлена к новым вирусам и инфекциям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:35

2024-03-09T19:35

2024-03-09T22:40

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

китай

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия отлично подготовлена к новым вирусам и инфекциям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что в стране действует система противодействия инфекциям "Санитарный щит", активно развивается сеть центров ПЦР. Кроме того, отечественные специалисты создали быстрые и высокотехнологичные тест-системы. Ученые также занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, работают с представителями других государств для быстрого выявления угроз и своевременной реакции на них.Что касается "болезни X", то эксперты каждый год обсуждают эту тему на различных форумах, конгрессах и конференциях, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В частности, риски глобального распространения этой инфекции изучали на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей. В ведомстве добавили, что эта тема постоянно появляется в информационном пространстве и представляет выгоду для крупных фармацевтических компаний в том числе из-за опыта с пандемией коронавируса.Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.Кроме того, заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240214/infektsii-1927443884.html

https://ria.ru/20240208/bolezn-1926146180.html

https://ria.ru/20240213/virus-1926911692.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, китай, всекитайское собрание народных представителей