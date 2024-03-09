https://ria.ru/20240309/ukraina-1932006392.html

Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом

Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом - РИА Новости, 09.03.2024

Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом переговоры Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:23

2024-03-09T12:23

2024-03-09T13:26

в мире

сша

киев

украина

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом переговоры Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию украинского конфликта. Ранее Зеленский во время визита в Турцию заявил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. "Переговоры Зеленского с Эрдоганом провалились. И вина тому - неадекватность и недоговороспособность самого Зеленского", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, отказ официального Киева от мирных переговоров свидетельствует о том, что США с помощью Украины готовят глобальный конфликт между Востоком и Западом. "Для США - это самый выгодный сценарий, обеспечивающий Вашингтону перспективу господства. При этом палестино-израильский конфликт в этом процессе играет роль активного катализатора", - подчеркнул Смирнов.

https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html

https://ria.ru/20240303/peremirie-1930860849.html

сша

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, заур смирнов