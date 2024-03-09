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Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом - РИА Новости, 09.03.2024
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12:23 09.03.2024 (обновлено: 13:26 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932006392.html
Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом
Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом - РИА Новости, 09.03.2024
Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом переговоры Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:23
2024-03-09T13:26
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом переговоры Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию украинского конфликта. Ранее Зеленский во время визита в Турцию заявил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. "Переговоры Зеленского с Эрдоганом провалились. И вина тому - неадекватность и недоговороспособность самого Зеленского", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, отказ официального Киева от мирных переговоров свидетельствует о том, что США с помощью Украины готовят глобальный конфликт между Востоком и Западом. "Для США - это самый выгодный сценарий, обеспечивающий Вашингтону перспективу господства. При этом палестино-израильский конфликт в этом процессе играет роль активного катализатора", - подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, заур смирнов
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Заур Смирнов
Эксперт назвал переговоры Зеленского и Эрдогана провалом

Эксперт назвал встречу Зеленского и Эрдогана по украинскому конфликту провалом

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле. 8 марта 2024
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле. 8 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле. 8 марта 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом переговоры Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Зеленский во время визита в Турцию заявил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.
Пуск германской ракеты Taurus с истребителя - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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"Переговоры Зеленского с Эрдоганом провалились. И вина тому - неадекватность и недоговороспособность самого Зеленского", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, отказ официального Киева от мирных переговоров свидетельствует о том, что США с помощью Украины готовят глобальный конфликт между Востоком и Западом.
"Для США - это самый выгодный сценарий, обеспечивающий Вашингтону перспективу господства. При этом палестино-израильский конфликт в этом процессе играет роль активного катализатора", - подчеркнул Смирнов.
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В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганЗаур Смирнов
 
 
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