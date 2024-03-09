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Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931986263.html
Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве
Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве - РИА Новости, 09.03.2024
Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:07
2024-03-09T09:07
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
николай лукашук
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий. "Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели", - написал Лукашук. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не утонил.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
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украина, днепропетровская область, николай лукашук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Николай Лукашук, В мире
Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве

Власти Украины заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.
"Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели", - написал Лукашук.
О каком именно предприятии идет речь, чиновник не утонил.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьНиколай ЛукашукВ мире
 
 
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