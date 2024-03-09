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Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве
Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве - РИА Новости, 09.03.2024
Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:07
2024-03-09T09:07
2024-03-09T09:07
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
николай лукашук
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий. "Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели", - написал Лукашук. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не утонил.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, николай лукашук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Николай Лукашук, В мире
Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве
Власти Украины заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области