https://ria.ru/20240309/ukraina-1931986263.html

Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве

Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве - РИА Новости, 09.03.2024

Власти Украины заявили о прогремевшем в Днепропетровской области взрыве

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:07

2024-03-09T09:07

2024-03-09T09:07

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

николай лукашук

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий. "Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели", - написал Лукашук. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не утонил.

https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html

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Дарья Буймова

украина, днепропетровская область, николай лукашук, в мире