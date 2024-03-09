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"Легко прорвутся". СМИ сообщили, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
"Легко прорвутся". СМИ сообщили, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.03.2024
"Легко прорвутся". СМИ сообщили, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
Украина может потерять еще больше территорий в результате продвижения российских военных после освобождения Авдеевки, сообщает Business Insider. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:19
2024-03-09T11:19
2024-03-09T11:19
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украина может потерять еще больше территорий в результате продвижения российских военных после освобождения Авдеевки, сообщает Business Insider."Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки", — говорится в материале.Журналистка указала, что российские силы не снизили темпы своего продвижения и уже освободили несколько деревень после Авдеевки."Ресурсы Украины стремительно иссякают, и если она не сможет вовремя добыть необходимое оборудование и выстроить мощную оборону, то русские через нее легко прорвутся", — подчеркнула обозреватель.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931995964.html
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в мире, украина, авдеевка, россия, сергей шойгу, политика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Авдеевка, Россия, Сергей Шойгу, Политика, Вооруженные силы Украины
"Легко прорвутся". СМИ сообщили, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
BI: Украина потеряет больше территорий после освобождения Авдеевки