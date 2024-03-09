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На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 09.03.2024 (обновлено: 10:07 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1931974630.html
На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ
На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ
Группировка "Центр" российской армии за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:07
2024-03-09T10:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группировка "Центр" российской армии за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.&quot;Группировка войск &quot;Центр&quot; продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак 23-й и 47-й механизированных бригад в районах (населенных пунктов) Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, 78-го десантно-штурмового полка в районе (населенных пунктов) Орловка, Тоненькое, 59-й мотопехотной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районе (населенных пунктов) Водяное, Первомайское, Дзержинское&quot;, — сказал он.Группировка "Центр" действует на Авдеевском направлении.Всего в течение суток нанесены удары по 350 целям противника, в том числе по двум пунктам управления, 13 опорным пунктам и более чем 80 позициям полевой артиллерии. Кроме того, тяжелые огнеметные системы уничтожили пять опорных пунктов ВСУ.Противник на этом участке фронта потерял:Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html
https://ria.ru/20240308/vsu-1931909247.html
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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы РФ
На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группировка "Центр" российской армии за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«

"Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак 23-й и 47-й механизированных бригад в районах (населенных пунктов) Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, 78-го десантно-штурмового полка в районе (населенных пунктов) Орловка, Тоненькое, 59-й мотопехотной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районе (населенных пунктов) Водяное, Первомайское, Дзержинское", — сказал он.

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Группировка "Центр" действует на Авдеевском направлении.
Всего в течение суток нанесены удары по 350 целям противника, в том числе по двум пунктам управления, 13 опорным пунктам и более чем 80 позициям полевой артиллерии. Кроме того, тяжелые огнеметные системы уничтожили пять опорных пунктов ВСУ.
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Противник на этом участке фронта потерял:
  • до 400 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • 152-миллиметровую гаубицу Д-20;
  • 122-миллиметровую самоходную артустановку "Гвоздика";
  • гаубицу Д-30;
  • 120-миллиметровый миномет.
Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСеменовка (Краматорск)Вооруженные силы РФ
 
 
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