https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1931974630.html

На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ

На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024

На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ

Группировка "Центр" российской армии за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T05:07

2024-03-09T05:07

2024-03-09T10:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

семеновка (краматорск)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группировка "Центр" российской армии за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак 23-й и 47-й механизированных бригад в районах (населенных пунктов) Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, 78-го десантно-штурмового полка в районе (населенных пунктов) Орловка, Тоненькое, 59-й мотопехотной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районе (населенных пунктов) Водяное, Первомайское, Дзержинское", — сказал он.Группировка "Центр" действует на Авдеевском направлении.Всего в течение суток нанесены удары по 350 целям противника, в том числе по двум пунктам управления, 13 опорным пунктам и более чем 80 позициям полевой артиллерии. Кроме того, тяжелые огнеметные системы уничтожили пять опорных пунктов ВСУ.Противник на этом участке фронта потерял:Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

https://ria.ru/20240308/vsu-1931909247.html

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

семеновка (краматорск)

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вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), вооруженные силы рф