На Авдеевском направлении отразили восемь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Группировка "Центр" российской армии за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«
"Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак 23-й и 47-й механизированных бригад в районах (населенных пунктов) Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, 78-го десантно-штурмового полка в районе (населенных пунктов) Орловка, Тоненькое, 59-й мотопехотной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районе (населенных пунктов) Водяное, Первомайское, Дзержинское", — сказал он.
Группировка "Центр" действует на Авдеевском направлении.
Всего в течение суток нанесены удары по 350 целям противника, в том числе по двум пунктам управления, 13 опорным пунктам и более чем 80 позициям полевой артиллерии. Кроме того, тяжелые огнеметные системы уничтожили пять опорных пунктов ВСУ.
Противник на этом участке фронта потерял:
- до 400 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- восемь автомобилей;
- 152-миллиметровую гаубицу Д-20;
- 122-миллиметровую самоходную артустановку "Гвоздика";
- гаубицу Д-30;
- 120-миллиметровый миномет.
Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.