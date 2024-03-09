Слуцкий отметил работу чиновников в Запорожской и Херсонской областях
Слуцкий предложил присвоить чиновникам двух новых регионов статус ветеранов
© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат от партии на выборах президента России Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале предложил дать сотрудникам администраций в Запорожской и Херсонской областях такие же меры поддержки, как и ветеранам боевых действий, законопроект об этом он отправил в правительство.
"Считаю, что сотрудники военно-гражданских администраций в Запорожской и Херсонской областях должны получать такие же меры социальной поддержки, как ветераны боевых действий и специалисты, командированные на территории проведения специальной военной операции. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР сегодня направила на рассмотрение в правительство России", - сообщил Слуцкий.
ОН добавил, что специальная военная операция должна завершиться в 2024 году, при этом победу ежедневно приближают бойцы, обеспечивающие фронт, а именно те, кто работают в сложных и опасных условиях в новых регионах.
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"Многие предпочли уехать, уничтожив важные документы. Кто-то остался работать, несмотря на опасность, поступающие угрозы, взяв на себя большую личную ответственность за людей, за свою малую родину. И до сих пор, к сожалению, они продолжают рисковать, подвергаясь давлению и атакам со стороны украинских террористов. Так погибли наш коллега, депутат ЛДПР в Луганской Народной Республике Михаил Филипоненко, наш друг Кирилл Стремоусов и многие другие", - отметил политик.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.