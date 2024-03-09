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Слуцкий отметил работу чиновников в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 09.03.2024
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15:25 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/slutskiy-1932029288.html
Слуцкий отметил работу чиновников в Запорожской и Херсонской областях
Слуцкий отметил работу чиновников в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 09.03.2024
Слуцкий отметил работу чиновников в Запорожской и Херсонской областях
Председатель ЛДПР и кандидат от партии на выборах президента России Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале предложил дать сотрудникам администраций в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:25
2024-03-09T15:25
херсонская область
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
кирилл стремоусов
лдпр
совет федерации рф
михаил филипоненко
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат от партии на выборах президента России Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале предложил дать сотрудникам администраций в Запорожской и Херсонской областях такие же меры поддержки, как и ветеранам боевых действий, законопроект об этом он отправил в правительство. "Считаю, что сотрудники военно-гражданских администраций в Запорожской и Херсонской областях должны получать такие же меры социальной поддержки, как ветераны боевых действий и специалисты, командированные на территории проведения специальной военной операции. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР сегодня направила на рассмотрение в правительство России", - сообщил Слуцкий. ОН добавил, что специальная военная операция должна завершиться в 2024 году, при этом победу ежедневно приближают бойцы, обеспечивающие фронт, а именно те, кто работают в сложных и опасных условиях в новых регионах. "Многие предпочли уехать, уничтожив важные документы. Кто-то остался работать, несмотря на опасность, поступающие угрозы, взяв на себя большую личную ответственность за людей, за свою малую родину. И до сих пор, к сожалению, они продолжают рисковать, подвергаясь давлению и атакам со стороны украинских террористов. Так погибли наш коллега, депутат ЛДПР в Луганской Народной Республике Михаил Филипоненко, наш друг Кирилл Стремоусов и многие другие", - отметил политик. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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херсонская область , луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), кирилл стремоусов, лдпр, совет федерации рф, михаил филипоненко, россия, общество
Херсонская область , Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Кирилл Стремоусов, ЛДПР, Совет Федерации РФ, Михаил Филипоненко, Россия, Общество
Слуцкий отметил работу чиновников в Запорожской и Херсонской областях

Слуцкий предложил присвоить чиновникам двух новых регионов статус ветеранов

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат от партии на выборах президента России Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале предложил дать сотрудникам администраций в Запорожской и Херсонской областях такие же меры поддержки, как и ветеранам боевых действий, законопроект об этом он отправил в правительство.
"Считаю, что сотрудники военно-гражданских администраций в Запорожской и Херсонской областях должны получать такие же меры социальной поддержки, как ветераны боевых действий и специалисты, командированные на территории проведения специальной военной операции. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР сегодня направила на рассмотрение в правительство России", - сообщил Слуцкий.
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ОН добавил, что специальная военная операция должна завершиться в 2024 году, при этом победу ежедневно приближают бойцы, обеспечивающие фронт, а именно те, кто работают в сложных и опасных условиях в новых регионах.
«
"Многие предпочли уехать, уничтожив важные документы. Кто-то остался работать, несмотря на опасность, поступающие угрозы, взяв на себя большую личную ответственность за людей, за свою малую родину. И до сих пор, к сожалению, они продолжают рисковать, подвергаясь давлению и атакам со стороны украинских террористов. Так погибли наш коллега, депутат ЛДПР в Луганской Народной Республике Михаил Филипоненко, наш друг Кирилл Стремоусов и многие другие", - отметил политик.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Херсонская областьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Кирилл СтремоусовЛДПРСовет Федерации РФМихаил ФилипоненкоРоссияОбщество
 
 
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