https://ria.ru/20240309/sammit-1932009002.html

В Госдуме раскритиковали Зеленского за отказ от мирного саммита

В Госдуме раскритиковали Зеленского за отказ от мирного саммита - РИА Новости, 09.03.2024

В Госдуме раскритиковали Зеленского за отказ от мирного саммита

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отказ Владимира Зеленского от мирного саммита с участием России... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:49

2024-03-09T12:49

2024-03-09T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отказ Владимира Зеленского от мирного саммита с участием России порочной привычкой самовлюбленного человека. Ранее Зеленский во время визита в Турцию заявил, что выступает против идеи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. "Зеленский заразился самолюбованием и теперь на всех саммитах не видит никого, кроме себя. Ради своей порочной привычки Зеленский готов и дальше отправлять на убой тысячи украинцев. Люди, зараженные самолюбованием, приносят трагедии не только собственному народу, но и всему окружающему миру", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в истории хватало личностей, которые из-за своей пагубной страсти уничтожили миллионы, и, судя по всему, "Зеленский берет с одного из них пример". "Это, как показывает история, приводит к одному: разгрому, трагедии и капитуляции на наших условиях. Если же украинский народ готов терпеть выходки Зеленского, значит, военные действия будут продолжаться, если же в стране возобладает разум, то вскоре мы можем увидеть Зеленского не в удобном кресле на саммите, а немного в другом месте с тюремным интерьером", - сказал депутат. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

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https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир зеленский, украина, москва, дмитрий белик, реджеп тайип эрдоган, госдума рф, в мире