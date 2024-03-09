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Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США - РИА Новости, 09.03.2024
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22:42 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/rech-1932081370.html
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США - РИА Новости, 09.03.2024
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США призвал политиков решать климатические проблемы, а не оставлять их следующим поколениям, пишет Spiegel. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:42
2024-03-09T22:42
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США призвал политиков решать климатические проблемы, а не оставлять их следующим поколениям, пишет Spiegel."Решайте те ****** (чертовы. — Прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть", — сказал он, выступая перед студентами в Колумбийском университете.По мнению вице-канцлера, в условиях динамично меняющегося мира мышление людей должно подстраиваться под современные реалии, а не стоять на месте.Хабек также раскритиковал США за плохие климатические показатели. По его словам, Штаты не достигли климатической нейтральности своей экономики. Как уточняется в публикации Spiegel, у США очень высокий показатель по выбросам углекислого газа на душу населения.
https://ria.ru/20240220/putin-1928586630.html
https://ria.ru/20240128/klimat-1923980267.html
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в мире, германия, сша
В мире, Германия, США
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США

Вице-канцлер Германии Хабек выругался матом во время речи в США

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США призвал политиков решать климатические проблемы, а не оставлять их следующим поколениям, пишет Spiegel.
"Решайте те ****** (чертовы. — Прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть", — сказал он, выступая перед студентами в Колумбийском университете.
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По мнению вице-канцлера, в условиях динамично меняющегося мира мышление людей должно подстраиваться под современные реалии, а не стоять на месте.
Хабек также раскритиковал США за плохие климатические показатели. По его словам, Штаты не достигли климатической нейтральности своей экономики. Как уточняется в публикации Spiegel, у США очень высокий показатель по выбросам углекислого газа на душу населения.
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