https://ria.ru/20240309/rech-1932081370.html
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США - РИА Новости, 09.03.2024
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США призвал политиков решать климатические проблемы, а не оставлять их следующим поколениям, пишет Spiegel. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:42
2024-03-09T22:42
2024-03-09T22:42
в мире
германия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США призвал политиков решать климатические проблемы, а не оставлять их следующим поколениям, пишет Spiegel."Решайте те ****** (чертовы. — Прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть", — сказал он, выступая перед студентами в Колумбийском университете.По мнению вице-канцлера, в условиях динамично меняющегося мира мышление людей должно подстраиваться под современные реалии, а не стоять на месте.Хабек также раскритиковал США за плохие климатические показатели. По его словам, Штаты не достигли климатической нейтральности своей экономики. Как уточняется в публикации Spiegel, у США очень высокий показатель по выбросам углекислого газа на душу населения.
https://ria.ru/20240220/putin-1928586630.html
https://ria.ru/20240128/klimat-1923980267.html
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b8cef36ba3a773910e574adcad6daeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша
Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США
Вице-канцлер Германии Хабек выругался матом во время речи в США