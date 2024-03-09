https://ria.ru/20240309/rech-1932081370.html

Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США

Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США - РИА Новости, 09.03.2024

Вице-канцлер Германии выругался матом во время речи в США

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США призвал политиков решать климатические проблемы, а не оставлять их следующим поколениям, пишет Spiegel. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:42

2024-03-09T22:42

2024-03-09T22:42

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германия

сша

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США призвал политиков решать климатические проблемы, а не оставлять их следующим поколениям, пишет Spiegel."Решайте те ****** (чертовы. — Прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть", — сказал он, выступая перед студентами в Колумбийском университете.По мнению вице-канцлера, в условиях динамично меняющегося мира мышление людей должно подстраиваться под современные реалии, а не стоять на месте.Хабек также раскритиковал США за плохие климатические показатели. По его словам, Штаты не достигли климатической нейтральности своей экономики. Как уточняется в публикации Spiegel, у США очень высокий показатель по выбросам углекислого газа на душу населения.

https://ria.ru/20240220/putin-1928586630.html

https://ria.ru/20240128/klimat-1923980267.html

германия

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, германия, сша