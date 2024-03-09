https://ria.ru/20240309/pushkov-1931976797.html

"Не исключаем": Пушков послал Макрону жесткий сигнал

"Не исключаем": Пушков послал Макрону жесткий сигнал - РИА Новости, 09.03.2024

"Не исключаем": Пушков послал Макрону жесткий сигнал

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину, написал в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T06:45

2024-03-09T06:45

2024-03-09T14:33

в мире

франция

украина

германия

польша

эммануэль макрон

алексей пушков

радослав сикорский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал слова Макрона о том, что западные страны обсуждали возможность отправки войск на Украину. Подвергшись публичной критике, французский лидер в пятницу уточнил, что он не исключает такой сценарий, однако это не означает, что так и будет. Позднее глава МИД Польши Сикорский заявил, что не видит в отправке войск ничего невероятного."Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: "не исключать что-то не означает делать это". Но всем ясно, что от "не исключать" лишь один шаг до "сделать". В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать?" — написал Пушков.По мнению сенатора, слова Макрона и Сикорского, а также высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Берлин не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину, говорят о том, что такой замысел уже неоднократно обсуждался.Пушков отметил, что Макрон открыл "ящик Пандоры", вынося эти обсуждения в публичную плоскость, и предупредил, что в некоторых странах НАТО могут уже готовить общественное мнение к переброске войск на Украину.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931972290.html

https://ria.ru/20240309/vsu-1931966964.html

франция

украина

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, германия, польша, эммануэль макрон, алексей пушков, радослав сикорский, нато