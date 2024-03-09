https://ria.ru/20240309/predki-1932031020.html

Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис

Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис - РИА Новости, 09.03.2024

Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис

Москвичи смогут найти своих предков, которые принадлежали к городским цехам, через онлайн-сервис "Моя семья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:34

2024-03-09T15:34

2024-03-09T15:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москвичи смогут найти своих предков, которые принадлежали к городским цехам, через онлайн-сервис "Моя семья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному, кузнечному ... Найти своих предков-ремесленников теперь можно через онлайн-сервис "Моя семья"", - написал Собянин. Он отметил, что посемейные списки ремесленников велись с начала XVIII века до конца 20-х годов прошлого века. Кроме того, эти документы содержат "бесценные сведения" о жизни Москвы и москвичей. По словам мэра, позже они станут доступны и на портале "Поиск по архивам". Собянин уточнил, что в сервисе можно найти метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски.

https://ria.ru/20240229/semya-1930281622.html

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москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин