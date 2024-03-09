Рейтинг@Mail.ru
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:34 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/predki-1932031020.html
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис - РИА Новости, 09.03.2024
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис
Москвичи смогут найти своих предков, которые принадлежали к городским цехам, через онлайн-сервис "Моя семья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:34
2024-03-09T15:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877171138_0:284:2809:1864_1920x0_80_0_0_bc9f7e90d119b8ec184936909299b8b0.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москвичи смогут найти своих предков, которые принадлежали к городским цехам, через онлайн-сервис "Моя семья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному, кузнечному ... Найти своих предков-ремесленников теперь можно через онлайн-сервис "Моя семья"", - написал Собянин. Он отметил, что посемейные списки ремесленников велись с начала XVIII века до конца 20-х годов прошлого века. Кроме того, эти документы содержат "бесценные сведения" о жизни Москвы и москвичей. По словам мэра, позже они станут доступны и на портале "Поиск по архивам". Собянин уточнил, что в сервисе можно найти метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски.
https://ria.ru/20240229/semya-1930281622.html
https://ria.ru/20231216/proshloe-1915861493.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877171138_101:0:2713:1959_1920x0_80_0_0_c24c1f64a22bf3e182ff6f6ff6d3c3c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис

Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через сервис "Моя семья"

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкКузнец
Кузнец - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Кузнец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москвичи смогут найти своих предков, которые принадлежали к городским цехам, через онлайн-сервис "Моя семья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному, кузнечному ... Найти своих предков-ремесленников теперь можно через онлайн-сервис "Моя семья"", - написал Собянин.
Президент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В России запустят новый национальный проект "Семья"
29 февраля, 15:38
Он отметил, что посемейные списки ремесленников велись с начала XVIII века до конца 20-х годов прошлого века. Кроме того, эти документы содержат "бесценные сведения" о жизни Москвы и москвичей. По словам мэра, позже они станут доступны и на портале "Поиск по архивам".
Собянин уточнил, что в сервисе можно найти метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски.
Дом Сурановых в Коломне. В дверях Дома Сурановых - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Назад в прошлое: где и как попасть в XIX век и при этом хорошо отдохнуть
16 декабря 2023, 08:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала