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Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис - РИА Новости, 09.03.2024
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис
Москвичи смогут найти своих предков, которые принадлежали к городским цехам, через онлайн-сервис "Моя семья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:34
2024-03-09T15:34
2024-03-09T15:34
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москвичи смогут найти своих предков, которые принадлежали к городским цехам, через онлайн-сервис "Моя семья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному, кузнечному ... Найти своих предков-ремесленников теперь можно через онлайн-сервис "Моя семья"", - написал Собянин. Он отметил, что посемейные списки ремесленников велись с начала XVIII века до конца 20-х годов прошлого века. Кроме того, эти документы содержат "бесценные сведения" о жизни Москвы и москвичей. По словам мэра, позже они станут доступны и на портале "Поиск по архивам". Собянин уточнил, что в сервисе можно найти метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис
Москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через сервис "Моя семья"