https://ria.ru/20240309/palestina-1932016041.html

Исламский мир не исполнил долг перед народом Палестины, заявил Эрдоган

Исламский мир не исполнил долг перед народом Палестины, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.03.2024

Исламский мир не исполнил долг перед народом Палестины, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что исламский мир не смог выполнить "братский долг" перед народом Палестины. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:32

2024-03-09T13:32

2024-03-09T13:32

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АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что исламский мир не смог выполнить "братский долг" перед народом Палестины. "К сожалению, исламский мир, насчитывающий около 2 миллиардов человек, не смог полностью выполнить свой братский долг перед палестинским народом", - заявил Эрдоган, выступая в субботу на 53-й Генеральной ассамблее Фонда популяризации науки. По его словам, на сегодняшний день погибли свыше 32 тысяч палестинцев и более 72 тысяч палестинцев получили ранения в результате "атак Израиля, направленных непосредственно против мирного населения". "Улучшение отношений с руководством Египта пошло на пользу доставке гуманитарной помощи в Газу", - подчеркнул он. Он добавил, что Анкара твердо стоит за палестинским движением ХАМАС и никто не может "заставить" страну использовать в их отношении термин "террористическая организация". "Во время моего визита в США в качестве лидера своей партии, я тогда сказал им, что "ХАМАС - это организация сопротивления". Никто не может заставить нас использовать термин "террористическая организация" в отношении ХАМАС. Турция - страна, которая обсуждает все вопросы с лидерами ХАМАС и твердо стоит за ними", - подчеркнул турецкий лидер. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925310732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, владимир путин, турция, палестина