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Скончался отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул - РИА Новости, 09.03.2024
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22:28 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/otets-1932079292.html
Скончался отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул
Скончался отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул - РИА Новости, 09.03.2024
Скончался отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул
У главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул умер отец, сообщил оппозиционный политик Илан Шор. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:28
2024-03-09T22:28
молдавия
гагаузия
россия
валентина матвиенко
илан шор
евгения гуцул
совет федерации рф
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. У главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул умер отец, сообщил оппозиционный политик Илан Шор. "Пришли печальные вести о скоропостижной кончине отца Евгении Гуцул. Не существует слов, способных полностью выразить боль и скорбь в такие моменты. Потеря родного человека — глубокая душевная рана", - написал Шор в своем Telegram-канале. Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. В кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые - с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно, обошлось без задержаний. После выборов главы Гагаузии власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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молдавия, гагаузия, россия, валентина матвиенко, илан шор, евгения гуцул, совет федерации рф, таможенный союз
Молдавия, Гагаузия, Россия, Валентина Матвиенко, Илан Шор, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Таможенный союз
Скончался отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул

Скончался отец главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. У главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул умер отец, сообщил оппозиционный политик Илан Шор.
«
"Пришли печальные вести о скоропостижной кончине отца Евгении Гуцул. Не существует слов, способных полностью выразить боль и скорбь в такие моменты. Потеря родного человека — глубокая душевная рана", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
В кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые - с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно, обошлось без задержаний.
После выборов главы Гагаузии власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
 
МолдавияГагаузияРоссияВалентина МатвиенкоИлан ШорЕвгения ГуцулСовет Федерации РФТаможенный союз
 
 
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