https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами

Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами - РИА Новости, 09.03.2024

Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами

Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых - заполучить персональные данные россиян и... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T03:29

2024-03-09T03:29

2024-03-09T03:29

россия

общество

николай харитонов

алла храпунова

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых - заполучить персональные данные россиян и похитить их средства, сообщили РИА Новости эксперты. "Поскольку легитимные опросы перед выборами всегда проводятся для замеров поддержки кандидатов, ожиданий и предпочтений электората, это придает легендам злоумышленников больше убедительности… Уже сейчас на нашу платформу стали поступать сигналы о запуске таких сайтов с опросами. За участие в исследовании на них пользователям обещают оплату", - рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. По ее словам, эксперты зафиксировали две схемы злоумышленников. Первый сценарий подразумевает заполнение анкеты участника опроса с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Однако после заполнения анкеты появляется сообщение о сбое, никакие опросные страницы не загружаются. Во втором сценарии сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты якобы для оплаты и идентификации. Таким образом, в обоих случаях, как подчеркнула Храпунова, важные данные жертв оказываются в руках мошенников. Мошенники часто прибегают к рассылке сообщений в мессенджерах, на электронную почту, а также обзвону населения от имени различных фейковых общественных организаций, избиркомов или политических партий якобы с целью проведения опросов, анкетирования, подтвердил адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук. "За заполнение анкеты злоумышленники обещают небольшое вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, после перехода по ссылке система просит ввести данные банковской карты", - рассказал он. При этом эксперт добавил, что нередко ссылка содержит вирус, который предоставляет мошенникам доступ к сообщениям или банковским приложениям. Кроме того, мошенники, зная, что перед выборами сотрудники избиркомов проводят поквартирный обход для уточнения избирательных списков, могут под видом таких сотрудников запрашивать у граждан персональные данные и грозить вымышленными штрафами за отказ предоставления информации, предупредил Полещук. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html

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россия, общество, николай харитонов, алла храпунова, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)