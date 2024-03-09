Рейтинг@Mail.ru
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами - РИА Новости, 09.03.2024
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых - заполучить персональные данные россиян и... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:29
2024-03-09T03:29
россия
общество
николай харитонов
алла храпунова
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/96/1497459661_0:109:2333:1421_1920x0_80_0_0_e0a0839375455c5696d06e557735cba8.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых - заполучить персональные данные россиян и похитить их средства, сообщили РИА Новости эксперты. "Поскольку легитимные опросы перед выборами всегда проводятся для замеров поддержки кандидатов, ожиданий и предпочтений электората, это придает легендам злоумышленников больше убедительности… Уже сейчас на нашу платформу стали поступать сигналы о запуске таких сайтов с опросами. За участие в исследовании на них пользователям обещают оплату", - рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. По ее словам, эксперты зафиксировали две схемы злоумышленников. Первый сценарий подразумевает заполнение анкеты участника опроса с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Однако после заполнения анкеты появляется сообщение о сбое, никакие опросные страницы не загружаются. Во втором сценарии сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты якобы для оплаты и идентификации. Таким образом, в обоих случаях, как подчеркнула Храпунова, важные данные жертв оказываются в руках мошенников. Мошенники часто прибегают к рассылке сообщений в мессенджерах, на электронную почту, а также обзвону населения от имени различных фейковых общественных организаций, избиркомов или политических партий якобы с целью проведения опросов, анкетирования, подтвердил адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук. "За заполнение анкеты злоумышленники обещают небольшое вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, после перехода по ссылке система просит ввести данные банковской карты", - рассказал он. При этом эксперт добавил, что нередко ссылка содержит вирус, который предоставляет мошенникам доступ к сообщениям или банковским приложениям. Кроме того, мошенники, зная, что перед выборами сотрудники избиркомов проводят поквартирный обход для уточнения избирательных списков, могут под видом таких сотрудников запрашивать у граждан персональные данные и грозить вымышленными штрафами за отказ предоставления информации, предупредил Полещук. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html
https://ria.ru/20231228/moshenniki-1918597834.html
https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/96/1497459661_147:0:2187:1530_1920x0_80_0_0_b5ed8a1855243e6cb04ad24b9b9fdde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, николай харитонов, алла храпунова, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Россия, Общество, Николай Харитонов, Алла Храпунова, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами

Эксперты предупредили, что мошенники перед выборами запустили фейковые опросы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина перед монитором компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мошенники перед выборами президента РФ запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых - заполучить персональные данные россиян и похитить их средства, сообщили РИА Новости эксперты.
«
"Поскольку легитимные опросы перед выборами всегда проводятся для замеров поддержки кандидатов, ожиданий и предпочтений электората, это придает легендам злоумышленников больше убедительности… Уже сейчас на нашу платформу стали поступать сигналы о запуске таких сайтов с опросами. За участие в исследовании на них пользователям обещают оплату", - рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
ЦБ предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками
14 февраля, 09:56
По ее словам, эксперты зафиксировали две схемы злоумышленников. Первый сценарий подразумевает заполнение анкеты участника опроса с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Однако после заполнения анкеты появляется сообщение о сбое, никакие опросные страницы не загружаются. Во втором сценарии сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты якобы для оплаты и идентификации. Таким образом, в обоих случаях, как подчеркнула Храпунова, важные данные жертв оказываются в руках мошенников.
Мошенники часто прибегают к рассылке сообщений в мессенджерах, на электронную почту, а также обзвону населения от имени различных фейковых общественных организаций, избиркомов или политических партий якобы с целью проведения опросов, анкетирования, подтвердил адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук.
"За заполнение анкеты злоумышленники обещают небольшое вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, после перехода по ссылке система просит ввести данные банковской карты", - рассказал он.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В ЦБ рассказали, какие фразы используют мошенники
28 декабря 2023, 03:02
При этом эксперт добавил, что нередко ссылка содержит вирус, который предоставляет мошенникам доступ к сообщениям или банковским приложениям.
Кроме того, мошенники, зная, что перед выборами сотрудники избиркомов проводят поквартирный обход для уточнения избирательных списков, могут под видом таких сотрудников запрашивать у граждан персональные данные и грозить вымышленными штрафами за отказ предоставления информации, предупредил Полещук.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон
9 декабря 2023, 02:15
 
РоссияОбществоНиколай ХаритоновАлла ХрапуноваСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала