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В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:21
2024-03-09T00:21
2024-03-09T00:31
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В предместье Кривого Рога слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области России.Накануне в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз сигнал прозвучал около 15:55 мск. Позднее глава региональной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240308/obekt-1931941407.html
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Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в пригороде Кривого Рога прогремел ряд взрывов