Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 09.03.2024 (обновлено: 00:31 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/krivoy_rog-1931963183.html
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:21
2024-03-09T00:31
специальная военная операция на украине
кривой рог
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".&quot;В предместье Кривого Рога слышны звуки взрывов&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области России.Накануне в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз сигнал прозвучал около 15:55 мск. Позднее глава региональной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240308/obekt-1931941407.html
https://ria.ru/20240308/odesskaya-1931868305.html
кривой рог
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кривой рог, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в пригороде Кривого Рога прогремел ряд взрывов

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«

"В предместье Кривого Рога слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Вчера, 19:53
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области России.
Накануне в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз сигнал прозвучал около 15:55 мск. Позднее глава региональной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта.
Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры
Вчера, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала