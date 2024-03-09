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Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам - РИА Новости, 09.03.2024
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10:46 09.03.2024 (обновлено: 14:25 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html
Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам
Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам - РИА Новости, 09.03.2024
Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:46
2024-03-09T14:25
в мире
красное море
аденский залив
йемен
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военных сил хуситов Яхью Сариа."Они нанесли удары по ряду американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников", — уточнили в материале.Представитель движения также заявил об ударе по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240222/yemen-1928933385.html
https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html
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в мире, красное море, аденский залив, йемен
В мире, Красное море, Аденский залив, Йемен
Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

Рейтер: хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море и Аденском заливе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВосход солнца над островом Тиран в Красном море
Восход солнца над островом Тиран в Красном море - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Восход солнца над островом Тиран в Красном море. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военных сил хуситов Яхью Сариа.
«
"Они нанесли удары по ряду американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников", — уточнили в материале.
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Представитель движения также заявил об ударе по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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