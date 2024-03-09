https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html

Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам - РИА Новости, 09.03.2024

Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:46

2024-03-09T10:46

2024-03-09T14:25

в мире

красное море

аденский залив

йемен

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военных сил хуситов Яхью Сариа."Они нанесли удары по ряду американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников", — уточнили в материале.Представитель движения также заявил об ударе по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240222/yemen-1928933385.html

https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html

красное море

аденский залив

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красное море, аденский залив, йемен