Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам
Рейтер: хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море и Аденском заливе
Восход солнца над островом Тиран в Красном море. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военных сил хуситов Яхью Сариа.
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"Они нанесли удары по ряду американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников", — уточнили в материале.
Представитель движения также заявил об ударе по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.