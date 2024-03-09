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Рогов назвал истерикой отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией - РИА Новости, 09.03.2024
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17:41 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/isterika-1932046036.html
Рогов назвал истерикой отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией
Рогов назвал истерикой отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией - РИА Новости, 09.03.2024
Рогов назвал истерикой отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал истерикой отказ Владимира Зеленского от мирного саммита с участием... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:41
2024-03-09T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал истерикой отказ Владимира Зеленского от мирного саммита с участием России. Ранее Зеленский во время визита в Турцию заявил, что выступает против идеи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. "Зеленский и мир – это несовместимые слова. И это факт. Зеленский осознает, что его ждет жалкий конец, отсюда и его истерика, связанная с отказом от мирных переговоров", - сказал Рогов РИА Новости. По словам Рогова, Зеленский прекрасно понимает, что результативными переговоры могут быть только при участии и согласии России. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931969847.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир рогов, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, НАТО
Рогов назвал истерикой отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией

Рогов назвал истерикой отказ Зеленского от мирного саммита с участием России

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал истерикой отказ Владимира Зеленского от мирного саммита с участием России.
Ранее Зеленский во время визита в Турцию заявил, что выступает против идеи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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Вчера, 09:53
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"Зеленский и мир – это несовместимые слова. И это факт. Зеленский осознает, что его ждет жалкий конец, отсюда и его истерика, связанная с отказом от мирных переговоров", - сказал Рогов РИА Новости.
По словам Рогова, Зеленский прекрасно понимает, что результативными переговоры могут быть только при участии и согласии России.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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