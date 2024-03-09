https://ria.ru/20240309/festival-1932072814.html

В Луганске открылся региональный этап Всемирного фестиваля молодежи

В Луганске открылся региональный этап Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 09.03.2024

В Луганске открылся региональный этап Всемирного фестиваля молодежи

Региональный этап Всемирного фестиваля молодежи стартовал в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:29

2024-03-09T21:29

2024-03-09T21:58

всемирный фестиваль молодежи — 2024

луганская народная республика

россия

перу

леонид пасечник

юлия величко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Региональный этап Всемирного фестиваля молодежи стартовал в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. После основной программы фестиваля, который проходил в "Сириусе", в 30 субъектах России начались региональные этапы. Одним из таких регионов стала ЛНР. Торжественная церемония открытия фестиваля проходила в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева. Ей предшествовало шествие, в котором приняли участие свыше тысячи молодых людей из ЛНР, а также более 20 человек из 15 стран. В их числе — гости из Перу, Колумбии, Германии, Боливии, Анголы, Намибии, Пакистана, Кыргызстана и других государств. "Сегодня в Луганске состоялось открытие региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. К нам приехали активные, молодые, талантливые люди со всего мира, и сегодня мы с ними знакомимся, знакомим с нашей молодежью. У них будет насыщенная четырехдневная программа", — сообщила журналистам министр молодежной политики региона Юлия Величко. Поприветствовать участников фестиваля прибыл глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выступил перед молодежью и отметил, что республика гордится тем, что стала одним из 30 субъектов страны, которые принимают иностранных гостей со всего мира. "Молодежь ЛНР познакомит гостей с нашей землей, ее историей и культурой, традициями и экономическим потенциалом. Наши гости своими глазами увидят то масштабное восстановление и развитие, которое началось в нашем регионе после воссоединения с Россией", — подчеркнул он.По данным Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.

https://ria.ru/20240307/festival-1931609894.html

луганская народная республика

россия

перу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, луганская народная республика, россия, перу, леонид пасечник, юлия величко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)