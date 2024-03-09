https://ria.ru/20240309/festival-1932002146.html
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций - РИА Новости, 09.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций
Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:47
2024-03-09T11:47
2024-03-09T11:47
сенегал
индия
юар
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 9 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и другие, сообщило РИА Новости официальное видеоагентство фестиваля Ruptly. "За 7 дней ВФМ-2024 Ruptly обеспечило прямыми трансляциями, видео и услугами специально организованной студии более 120 организаций. В список вошли крупнейшие телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и неправительственные организации по всему миру", - рассказало видеоагентсво. Там сообщили, что материалы о фестивале распространяли в Сенегале, Индии, ЮАР, Турции, Китае, ОАЭ, Норвегии, Бангладеше, Бельгии, Камеруне, Нигерии, Марокко, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Гаити, Пакистане и других странах. Всего, как отмечается, за неделю фестиваля агентство провело 44 прямые трансляции и выложило на платформу, созданную для фестиваля, около 90 эксклюзивных роликов, которые собрали более 3,2 миллиона просмотров. По данным Ruptly, в фестивале приняло участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости стали генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html
https://ria.ru/20240307/festival-1931669033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенегал, индия, юар, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Сенегал, Индия, ЮАР, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе освещали более 120 мировых организаций
СИРИУС, 9 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и другие, сообщило РИА Новости официальное видеоагентство фестиваля Ruptly.
"За 7 дней ВФМ-2024 Ruptly обеспечило прямыми трансляциями, видео и услугами специально организованной студии более 120 организаций. В список вошли крупнейшие телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и неправительственные организации по всему миру", - рассказало видеоагентсво.
Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов
Там сообщили, что материалы о фестивале распространяли в Сенегале
, Индии
, ЮАР
, Турции
, Китае
, ОАЭ
, Норвегии
, Бангладеше
, Бельгии
, Камеруне
, Нигерии
, Марокко
, Боснии
и Герцеговине, Вьетнаме
, Гаити
, Пакистане
и других странах.
Всего, как отмечается, за неделю фестиваля агентство провело 44 прямые трансляции и выложило на платформу, созданную для фестиваля, около 90 эксклюзивных роликов, которые собрали более 3,2 миллиона просмотров.
По данным Ruptly, в фестивале приняло участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь
. РИА Новости стали генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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