https://ria.ru/20240309/festival-1932002146.html

Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций

Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций - РИА Новости, 09.03.2024

Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций

Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:47

2024-03-09T11:47

2024-03-09T11:47

сенегал

индия

юар

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 9 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и другие, сообщило РИА Новости официальное видеоагентство фестиваля Ruptly. "За 7 дней ВФМ-2024 Ruptly обеспечило прямыми трансляциями, видео и услугами специально организованной студии более 120 организаций. В список вошли крупнейшие телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и неправительственные организации по всему миру", - рассказало видеоагентсво. Там сообщили, что материалы о фестивале распространяли в Сенегале, Индии, ЮАР, Турции, Китае, ОАЭ, Норвегии, Бангладеше, Бельгии, Камеруне, Нигерии, Марокко, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Гаити, Пакистане и других странах. Всего, как отмечается, за неделю фестиваля агентство провело 44 прямые трансляции и выложило на платформу, созданную для фестиваля, около 90 эксклюзивных роликов, которые собрали более 3,2 миллиона просмотров. По данным Ruptly, в фестивале приняло участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости стали генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html

https://ria.ru/20240307/festival-1931669033.html

сенегал

индия

юар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сенегал, индия, юар, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество