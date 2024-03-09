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Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций - РИА Новости, 09.03.2024
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11:47 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/festival-1932002146.html
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций - РИА Новости, 09.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций
Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:47
2024-03-09T11:47
сенегал
индия
юар
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 9 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и другие, сообщило РИА Новости официальное видеоагентство фестиваля Ruptly. "За 7 дней ВФМ-2024 Ruptly обеспечило прямыми трансляциями, видео и услугами специально организованной студии более 120 организаций. В список вошли крупнейшие телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и неправительственные организации по всему миру", - рассказало видеоагентсво. Там сообщили, что материалы о фестивале распространяли в Сенегале, Индии, ЮАР, Турции, Китае, ОАЭ, Норвегии, Бангладеше, Бельгии, Камеруне, Нигерии, Марокко, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Гаити, Пакистане и других странах. Всего, как отмечается, за неделю фестиваля агентство провело 44 прямые трансляции и выложило на платформу, созданную для фестиваля, около 90 эксклюзивных роликов, которые собрали более 3,2 миллиона просмотров. По данным Ruptly, в фестивале приняло участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости стали генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html
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сенегал, индия, юар, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Сенегал, Индия, ЮАР, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Всемирный фестиваль молодежи освещали более 120 мировых организаций

Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе освещали более 120 мировых организаций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 9 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, осветили более 120 организаций по всему миру, среди них телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и другие, сообщило РИА Новости официальное видеоагентство фестиваля Ruptly.
"За 7 дней ВФМ-2024 Ruptly обеспечило прямыми трансляциями, видео и услугами специально организованной студии более 120 организаций. В список вошли крупнейшие телеканалы, медиакомпании, партнеры фестиваля, блогеры и неправительственные организации по всему миру", - рассказало видеоагентсво.
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Там сообщили, что материалы о фестивале распространяли в Сенегале, Индии, ЮАР, Турции, Китае, ОАЭ, Норвегии, Бангладеше, Бельгии, Камеруне, Нигерии, Марокко, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Гаити, Пакистане и других странах.
Всего, как отмечается, за неделю фестиваля агентство провело 44 прямые трансляции и выложило на платформу, созданную для фестиваля, около 90 эксклюзивных роликов, которые собрали более 3,2 миллиона просмотров.
По данным Ruptly, в фестивале приняло участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости стали генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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СенегалИндияЮАРВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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