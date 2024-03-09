https://ria.ru/20240309/bank-1931964431.html
В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк
В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк - РИА Новости, 09.03.2024
В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк
Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который, предположительно, пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:40
2024-03-09T00:40
2024-03-09T00:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который, предположительно, пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство информировало, что в четверг вечером в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения на 9-й линии Васильевского острова. Как установили правоохранители, неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина скрылся, ничего не похитив. В ходе поиска подозреваемого сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, отмечают в ГУМВД. "Восьмого марта по подозрению в совершении указанного деяния по месту своего проживания в квартире дома 21 по Петергофскому шоссе был задержан 47-летний житель Петродворцового района, который работает индивидуальным предпринимателем. Мужчина был доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.
https://ria.ru/20240209/berlin-1926426430.html
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происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, россия
Происшествия, Васильевский остров, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк
В Петербурге задержали предполагаемого налетчика, пытавшегося ограбить банк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который, предположительно, пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне ведомство информировало, что в четверг вечером в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения на 9-й линии Васильевского острова. Как установили правоохранители, неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина скрылся, ничего не похитив.
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В ходе поиска подозреваемого сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, отмечают в ГУМВД.
"Восьмого марта по подозрению в совершении указанного деяния по месту своего проживания в квартире дома 21 по Петергофскому шоссе был задержан 47-летний житель Петродворцового района
, который работает индивидуальным предпринимателем. Мужчина был доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.
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