https://ria.ru/20240309/bank-1931964431.html

В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк

В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк - РИА Новости, 09.03.2024

В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк

Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который, предположительно, пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:40

2024-03-09T00:40

2024-03-09T00:40

происшествия

васильевский остров

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который, предположительно, пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство информировало, что в четверг вечером в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения на 9-й линии Васильевского острова. Как установили правоохранители, неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина скрылся, ничего не похитив. В ходе поиска подозреваемого сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, отмечают в ГУМВД. "Восьмого марта по подозрению в совершении указанного деяния по месту своего проживания в квартире дома 21 по Петергофскому шоссе был задержан 47-летний житель Петродворцового района, который работает индивидуальным предпринимателем. Мужчина был доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

https://ria.ru/20240209/berlin-1926426430.html

https://ria.ru/20240119/primore-1922259580.html

васильевский остров

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, россия