https://ria.ru/20240309/armeniya-1932036373.html
Азербайджан и Армения при делимитации решат судьбу четырех сел
Азербайджан и Армения при делимитации решат судьбу четырех сел - РИА Новости, 10.03.2024
Азербайджан и Армения при делимитации решат судьбу четырех сел
В рамках процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией будет решен вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных сел, сообщили в Службе заместителя РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-09T16:31
2024-03-09T16:31
2024-03-10T00:26
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азербайджан
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мгер григорян
никол пашинян
евросоюз
шахин мустафаев
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БАКУ, 9 мар - РИА Новости. В рамках процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией будет решен вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных сел, сообщили в Службе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.На армяно-азербайджанской границе в четверг под председательством вице-премьеров Армении Мгера Григоряна и Азербайджана Шаина Мустафаева состоялась седьмая встреча комиссий по делимитации государственной границы и пограничной безопасности двух стран.В сообщении Службы говорится о работах по разработке правовой базы, которая требуется для делимитации. В Баку опровергли сообщения армянских СМИ о том, что земли, принадлежащие 31 армянскому селу, оккупированы Азербайджаном."При этом отмечается, что Азербайджанская Республика, не признавая этого, требует освобождения своих четырех оккупированных сел", - говорится в сообщении. В Баку призвали до делимитации госграницы отказаться от заявлений об "оккупации" армянских земель. При этом там подчеркнули, что четыре азербайджанских села (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы) оккупированы Арменией и должны быть немедленно освобождены.В Баку также пообещали в рамках процесса делимитации решить вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки Азербайджана. В четверг армянский МИД, комментируя 7-ю встречу по вопросам делимитации границы, сообщил, что представители Еревана и Баку приступили к согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий. Участники встречи также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ. Кроме того, договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240215/azerbaydzhan-1927509752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, баку, мгер григорян, никол пашинян, евросоюз, шахин мустафаев
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Мгер Григорян, Никол Пашинян, Евросоюз, Шахин Мустафаев
Азербайджан и Армения при делимитации решат судьбу четырех сел
Азербайджан и Армения при делимитации решат вопрос с эксклавными селами
БАКУ, 9 мар - РИА Новости. В рамках процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией будет решен вопрос перехода под контроль Баку четырех эксклавных сел, сообщили в Службе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.
На армяно-азербайджанской границе в четверг под председательством вице-премьеров Армении Мгера Григоряна
и Азербайджана Шаина Мустафаева состоялась седьмая встреча комиссий по делимитации государственной границы и пограничной безопасности двух стран.
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В сообщении Службы говорится о работах по разработке правовой базы, которая требуется для делимитации. В Баку опровергли сообщения армянских СМИ о том, что земли, принадлежащие 31 армянскому селу, оккупированы Азербайджаном.
"При этом отмечается, что Азербайджанская Республика, не признавая этого, требует освобождения своих четырех оккупированных сел", - говорится в сообщении.
В Баку призвали до делимитации госграницы отказаться от заявлений об "оккупации" армянских земель. При этом там подчеркнули, что четыре азербайджанских села (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы) оккупированы Арменией и должны быть немедленно освобождены.
В Баку также пообещали в рамках процесса делимитации решить вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки Азербайджана.
В четверг армянский МИД, комментируя 7-ю встречу по вопросам делимитации границы, сообщил, что представители Еревана
и Баку приступили к согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий. Участники встречи также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ. Кроме того, договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России
, США
и ЕС
приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян
заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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