https://ria.ru/20240308/vybory-1931881002.html

В ДНР получили бюллетени для выборов президента

В ДНР получили бюллетени для выборов президента - РИА Новости, 08.03.2024

В ДНР получили бюллетени для выборов президента

Участковые избирательные комиссии (УИК) в ДНР получили бюллетени для проведения голосования на выборах президента РФ, перед процедурой их передачи помещения... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:10

2024-03-08T11:10

2024-03-08T11:49

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931885034_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_1682b59f2605a3ce8be9d4302b4387d9.jpg

ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии (УИК) в ДНР получили бюллетени для проведения голосования на выборах президента РФ, перед процедурой их передачи помещения избирательных участков проверили специалисты из силовых ведомств, рассказала журналистам зампред избиркома республики Анна Найденко. "Процесс передачи избирательных бюллетеней в УИКи прошел в четком соответствии с нормами действующего законодательства. Большое внимание уделяется безопасности. По состоянию на сегодняшний день все помещения участковых избирательных комиссий обследованы силовыми структурами и взяты под охрану", - сообщила она. Процесс передачи бюллетеней во все участки республики завершится в пятницу, 8 марта, пояснила Найденко. По ее словам, после получения бюллетеней представители избирательных комиссий пересчитывают их, а затем каждый снабжают специальными знаками защиты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова ранее сообщила, что в республике с 10 по 14 марта можно проголосовать на придомовых территориях, а с 15 по 17 марта - в помещениях для голосования на избирательных участках. Она подчеркнула, что выборы главы государства организованы и проводятся в полном соответствии с действующим законодательством.

https://ria.ru/20240307/vybory-1931765607.html

https://ria.ru/20240306/vybory-1931403152.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зампред избиркома ДНР Анна Найденко об охране помещений участковых избирательных комиссий Все помещения участковых избирательных комиссий в ДНР обследованы силовыми структурами и взяты под охрану, рассказала зампред избиркома республики Анна Найденко 2024-03-08T11:10 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, политика