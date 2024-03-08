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В ДНР получили бюллетени для выборов президента - РИА Новости, 08.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:10 08.03.2024 (обновлено: 11:49 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/vybory-1931881002.html
В ДНР получили бюллетени для выборов президента
В ДНР получили бюллетени для выборов президента - РИА Новости, 08.03.2024
В ДНР получили бюллетени для выборов президента
Участковые избирательные комиссии (УИК) в ДНР получили бюллетени для проведения голосования на выборах президента РФ, перед процедурой их передачи помещения... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:10
2024-03-08T11:49
выборы президента россии — 2024
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россия
николай харитонов
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совет федерации рф
политика
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии (УИК) в ДНР получили бюллетени для проведения голосования на выборах президента РФ, перед процедурой их передачи помещения избирательных участков проверили специалисты из силовых ведомств, рассказала журналистам зампред избиркома республики Анна Найденко. "Процесс передачи избирательных бюллетеней в УИКи прошел в четком соответствии с нормами действующего законодательства. Большое внимание уделяется безопасности. По состоянию на сегодняшний день все помещения участковых избирательных комиссий обследованы силовыми структурами и взяты под охрану", - сообщила она. Процесс передачи бюллетеней во все участки республики завершится в пятницу, 8 марта, пояснила Найденко. По ее словам, после получения бюллетеней представители избирательных комиссий пересчитывают их, а затем каждый снабжают специальными знаками защиты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова ранее сообщила, что в республике с 10 по 14 марта можно проголосовать на придомовых территориях, а с 15 по 17 марта - в помещениях для голосования на избирательных участках. Она подчеркнула, что выборы главы государства организованы и проводятся в полном соответствии с действующим законодательством.
https://ria.ru/20240307/vybory-1931765607.html
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60
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60
Зампред избиркома ДНР Анна Найденко об охране помещений участковых избирательных комиссий
Все помещения участковых избирательных комиссий в ДНР обследованы силовыми структурами и взяты под охрану, рассказала зампред избиркома республики Анна Найденко
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донецкая народная республика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Политика
В ДНР получили бюллетени для выборов президента

Участковые избиркомы в ДНР получили бюллетени для выборов президента

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии (УИК) в ДНР получили бюллетени для проведения голосования на выборах президента РФ, перед процедурой их передачи помещения избирательных участков проверили специалисты из силовых ведомств, рассказала журналистам зампред избиркома республики Анна Найденко.
"Процесс передачи избирательных бюллетеней в УИКи прошел в четком соответствии с нормами действующего законодательства. Большое внимание уделяется безопасности. По состоянию на сегодняшний день все помещения участковых избирательных комиссий обследованы силовыми структурами и взяты под охрану", - сообщила она.
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Процесс передачи бюллетеней во все участки республики завершится в пятницу, 8 марта, пояснила Найденко. По ее словам, после получения бюллетеней представители избирательных комиссий пересчитывают их, а затем каждый снабжают специальными знаками защиты.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Сенатор от ДНР Наталья Никонорова ранее сообщила, что в республике с 10 по 14 марта можно проголосовать на придомовых территориях, а с 15 по 17 марта - в помещениях для голосования на избирательных участках. Она подчеркнула, что выборы главы государства организованы и проводятся в полном соответствии с действующим законодательством.
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Выборы президента России — 2024Донецкая Народная РеспубликаРоссияНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФПолитика
 
 
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