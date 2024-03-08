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"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 08.03.2024
"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
Вооруженные силы Украины не могут организованно отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линий обороны, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:16
2024-03-08T15:16
2024-03-08T15:16
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут организованно отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линий обороны, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинцам из-за отсутствия надлежащих линий обороны к западу от Авдеевки приходится отправлять все больше и больше солдат к линии соприкосновения в бой против русских, поскольку на самом деле у них нет укреплений, к которым можно было бы отступать", — указал он.Меркурис также отметил, что ВСУ несут тяжелые потери на линии фронта, а российские военные успешно продвигаются дальше на запад, освобождая все больше территорий.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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в мире, украина, авдеевка, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Авдеевка, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
Меркурис: ВСУ не могут отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линий обороны