https://ria.ru/20240308/vsu-1931909247.html

"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой

"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 08.03.2024

"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины не могут организованно отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линий обороны, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:16

2024-03-08T15:16

2024-03-08T15:16

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут организованно отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линий обороны, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинцам из-за отсутствия надлежащих линий обороны к западу от Авдеевки приходится отправлять все больше и больше солдат к линии соприкосновения в бой против русских, поскольку на самом деле у них нет укреплений, к которым можно было бы отступать", — указал он.Меркурис также отметил, что ВСУ несут тяжелые потери на линии фронта, а российские военные успешно продвигаются дальше на запад, освобождая все больше территорий.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240308/vsu-1931891409.html

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в мире, украина, авдеевка, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика