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Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание
Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание - РИА Новости, 08.03.2024
Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание
Вооруженные силы Украины не переживут конфликт с Россией без помощи Запада, сообщает The Guardian со ссылкой на слова украинских военных. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:38
2024-03-08T12:38
2024-03-08T16:20
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не переживут конфликт с Россией без помощи Запада, сообщает The Guardian со ссылкой на слова украинских военных."У русских всего больше. Танков, артиллерии, живой силы и самолетов. У нас гораздо меньше. И они долго готовились к этому конфликту. К сожалению, мы этого не делали. Мы сможем выжить только в том случае, если Запад придет на помощь и даст нам больше оружия", — цитируют журналисты солдата ВСУ.Военный также пожаловался, что после обнаружения украинских позиций российские войска сразу же проводят бомбардировку, сбрасывая на них тяжелые авиабомбы.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240308/plan-1931888528.html
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Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание
Guardian: ВСУ признают, что без помощи Запада не переживут конфликт с Россией