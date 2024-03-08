https://ria.ru/20240308/vsu-1931891409.html

Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание

Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание - РИА Новости, 08.03.2024

Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание

Вооруженные силы Украины не переживут конфликт с Россией без помощи Запада, сообщает The Guardian со ссылкой на слова украинских военных. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:38

2024-03-08T12:38

2024-03-08T16:20

политика

в мире

украина

россия

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не переживут конфликт с Россией без помощи Запада, сообщает The Guardian со ссылкой на слова украинских военных."У русских всего больше. Танков, артиллерии, живой силы и самолетов. У нас гораздо меньше. И они долго готовились к этому конфликту. К сожалению, мы этого не делали. Мы сможем выжить только в том случае, если Запад придет на помощь и даст нам больше оружия", — цитируют журналисты солдата ВСУ.Военный также пожаловался, что после обнаружения украинских позиций российские войска сразу же проводят бомбардировку, сбрасывая на них тяжелые авиабомбы.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240308/plan-1931888528.html

https://ria.ru/20240308/vsu-1931878740.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины