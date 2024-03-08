https://ria.ru/20240308/vsu-1931878740.html

"Бросили лучших". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта

"Бросили лучших". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 08.03.2024

"Бросили лучших". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта

Положение Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения становится все более отчаянным из-за потери лучших образцов техники от стран НАТО, заявил британский... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:49

2024-03-08T10:49

2024-03-08T18:03

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Положение Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения становится все более отчаянным из-за потери лучших образцов техники от стран НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции", — указал он.По его словам, украинские войска отправляют на линию фронта свою лучшую западную технику, которую затем уничтожают российские силы. Он отметил, что российские летчики в день совершают сотню боевых вылетов, устраивая бомбардировки по позициям ВСУ.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, политика