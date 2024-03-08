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Гросси оценил состоявшуюся в среду встречу с Путиным

Гросси оценил состоявшуюся в среду встречу с Путиным - РИА Новости, 08.03.2024

Гросси оценил состоявшуюся в среду встречу с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высоко оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:17

2024-03-08T19:17

2024-03-08T19:55

магатэ

россия

вена

рафаэль гросси

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высоко оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, говорится в заявлении организации.В МАГАТЭ отметили, что Гросси назвал прошедшую встречу с российским лидером "профессиональной и откровенной". Сама организация охарактеризовала встречу, как "конструктивную".Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.

https://ria.ru/20240308/grossi-1931938124.html

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магатэ, россия, вена, рафаэль гросси, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)