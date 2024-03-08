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Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург

Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург - РИА Новости, 08.03.2024

Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург

Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:22

2024-03-08T19:22

2024-03-08T19:48

цар

москва

санкт-петербург

россия

феликс молуа

александр бикантов

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов."Визит краткосрочный. Посетит Санкт-Петербург и Москву", - рассказал он.Посол отметил, что вчера "посетил в сопровождении министра нацобразования ЦАР в пригороде Банги земельный участок под возможный будущий Российско-центральноафриканский учебный комплекс". "Не исключено, что эта тема также станет предметом бесед в Москве", - добавил посол."И мы, и наши партнёры заинтересованы в скорейшей реализации проекта", - заключил он.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html

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Наталья Макарова

цар, москва, санкт-петербург, россия, феликс молуа, александр бикантов