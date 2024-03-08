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Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург - РИА Новости, 08.03.2024
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург
Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:22
2024-03-08T19:22
2024-03-08T19:48
цар
москва
санкт-петербург
россия
феликс молуа
александр бикантов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов."Визит краткосрочный. Посетит Санкт-Петербург и Москву", - рассказал он.Посол отметил, что вчера "посетил в сопровождении министра нацобразования ЦАР в пригороде Банги земельный участок под возможный будущий Российско-центральноафриканский учебный комплекс". "Не исключено, что эта тема также станет предметом бесед в Москве", - добавил посол."И мы, и наши партнёры заинтересованы в скорейшей реализации проекта", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, москва, санкт-петербург, россия, феликс молуа, александр бикантов
ЦАР, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Феликс Молуа, Александр Бикантов
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург
Посол России в Банги: премьер ЦАР в ходе визита посетит Москву и Петербург
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов.
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"Визит краткосрочный. Посетит Санкт-Петербург и Москву", - рассказал он.
Посол отметил, что вчера "посетил в сопровождении министра нацобразования ЦАР в пригороде Банги земельный участок под возможный будущий Российско-центральноафриканский учебный комплекс". "Не исключено, что эта тема также станет предметом бесед в Москве", - добавил посол.
"И мы, и наши партнёры заинтересованы в скорейшей реализации проекта", - заключил он.
Посол рассказал о зависти Запада к успехам России в ЦАР