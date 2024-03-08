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Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург - РИА Новости, 08.03.2024
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19:22 08.03.2024 (обновлено: 19:48 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/vizit-1931938271.html
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург - РИА Новости, 08.03.2024
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург
Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:22
2024-03-08T19:48
цар
москва
санкт-петербург
россия
феликс молуа
александр бикантов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов.&quot;Визит краткосрочный. Посетит Санкт-Петербург и Москву&quot;, - рассказал он.Посол отметил, что вчера "посетил в сопровождении министра нацобразования ЦАР в пригороде Банги земельный участок под возможный будущий Российско-центральноафриканский учебный комплекс". "Не исключено, что эта тема также станет предметом бесед в Москве", - добавил посол."И мы, и наши партнёры заинтересованы в скорейшей реализации проекта", - заключил он.
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цар, москва, санкт-петербург, россия, феликс молуа, александр бикантов
ЦАР, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Феликс Молуа, Александр Бикантов
Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург

Посол России в Банги: премьер ЦАР в ходе визита посетит Москву и Петербург

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа ходе краткосрочного визита в Россию посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов.
«

"Визит краткосрочный. Посетит Санкт-Петербург и Москву", - рассказал он.

Посол отметил, что вчера "посетил в сопровождении министра нацобразования ЦАР в пригороде Банги земельный участок под возможный будущий Российско-центральноафриканский учебный комплекс". "Не исключено, что эта тема также станет предметом бесед в Москве", - добавил посол.
"И мы, и наши партнёры заинтересованы в скорейшей реализации проекта", - заключил он.
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ЦАРМоскваСанкт-ПетербургРоссияФеликс МолуаАлександр Бикантов
 
 
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