https://ria.ru/20240308/ukraina-1931935653.html

Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС

Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС - РИА Новости, 08.03.2024

Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС

Украина рассчитывает получить от Евросоюза 6 миллиардов евро в ближайшие два месяца, сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:09

2024-03-08T19:09

2024-03-08T19:09

украина

киев

сша

денис шмыгаль

сергей марченко

александр устинов

евросоюз

g7

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 6 миллиардов евро в ближайшие два месяца, сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.. Шмыгаль 4 марта сообщал, что Украина в 2022 и 2023 годах привлекла более 75 миллиардов долларов внешней помощи. В этом году страна планирует привлечь 37 миллиардов долларов. "Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 миллиардов евро – Ukraine Facility. В следующие два месяца Украина сможет получить 6 миллиардов евро из этой суммы", - написал Шмыгаль.По его словам, правительство Украины на заседании утвердило необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до 4,5 миллиарда евро в марте и до 1,5 миллиарда евро в апреле этого года. Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240308/ssha-1931857488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, сша, денис шмыгаль, сергей марченко, александр устинов, евросоюз, g7