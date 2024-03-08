Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС
Шмыгаль: Киев рассчитывает получить от ЕС 6 миллиардов евро в ближайшие 2 месяца
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 6 миллиардов евро в ближайшие два месяца, сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале..
Шмыгаль 4 марта сообщал, что Украина в 2022 и 2023 годах привлекла более 75 миллиардов долларов внешней помощи. В этом году страна планирует привлечь 37 миллиардов долларов.
"Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 миллиардов евро – Ukraine Facility. В следующие два месяца Украина сможет получить 6 миллиардов евро из этой суммы", - написал Шмыгаль.
По его словам, правительство Украины на заседании утвердило необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до 4,5 миллиарда евро в марте и до 1,5 миллиарда евро в апреле этого года.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.