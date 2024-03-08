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Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС - РИА Новости, 08.03.2024
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19:09 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931935653.html
Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС
Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС - РИА Новости, 08.03.2024
Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС
Украина рассчитывает получить от Евросоюза 6 миллиардов евро в ближайшие два месяца, сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:09
2024-03-08T19:09
украина
киев
сша
денис шмыгаль
сергей марченко
александр устинов
евросоюз
g7
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 6 миллиардов евро в ближайшие два месяца, сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.. Шмыгаль 4 марта сообщал, что Украина в 2022 и 2023 годах привлекла более 75 миллиардов долларов внешней помощи. В этом году страна планирует привлечь 37 миллиардов долларов. "Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 миллиардов евро – Ukraine Facility. В следующие два месяца Украина сможет получить 6 миллиардов евро из этой суммы", - написал Шмыгаль.По его словам, правительство Украины на заседании утвердило необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до 4,5 миллиарда евро в марте и до 1,5 миллиарда евро в апреле этого года. Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240308/ssha-1931857488.html
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украина, киев, сша, денис шмыгаль, сергей марченко, александр устинов, евросоюз, g7
Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко, Александр Устинов, Евросоюз, G7
Шмыгаль назвал сумму, которую Киев надеется вскоре получить от ЕС

Шмыгаль: Киев рассчитывает получить от ЕС 6 миллиардов евро в ближайшие 2 месяца

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Евросоюза 6 миллиардов евро в ближайшие два месяца, сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале..
Шмыгаль 4 марта сообщал, что Украина в 2022 и 2023 годах привлекла более 75 миллиардов долларов внешней помощи. В этом году страна планирует привлечь 37 миллиардов долларов.
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"Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 миллиардов евро – Ukraine Facility. В следующие два месяца Украина сможет получить 6 миллиардов евро из этой суммы", - написал Шмыгаль.
По его словам, правительство Украины на заседании утвердило необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предполагается выделение до 4,5 миллиарда евро в марте и до 1,5 миллиарда евро в апреле этого года.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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