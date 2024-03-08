https://ria.ru/20240308/shoygu-1931865150.html
Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем
Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2024
Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что они одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:29
2024-03-08T08:29
2024-03-08T08:29
общество
россия
сергей шойгу
празднование 8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что они одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. "В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин – наших мам, любимых, сестер и дочерей. Вы одухотворяете наши сердца и вдохновляете на свершения. Даете жизнь и делаете ее ярче и гармоничнее", - приводит слова министра военное ведомство. "Чуткость, внимание и настойчивость в достижении цели позволяют вам добиваться успехов практически во всех сферах деятельности", - добавил Шойгу. Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня в Вооруженных силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин, которые профессионально выполняют поставленные перед ними задачи. Он также выразил особые слова признательности матерям "наших ребят". Они, по словам министра, воспитали настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, которые мужественно и самоотверженно отстаивают независимость и безопасное будущее России. "Дорогие наши женщины! Мы искренне и глубоко ценим всё, что вы для нас делаете. Поздравляю вас с Международным женским днем! От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240308/medvedev-1931863873.html
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей шойгу, празднование 8 марта
Общество, Россия, Сергей Шойгу, Празднование 8 марта
Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем
Шойгу: женщины одухотворяют сердца и вдохновляют на свершения
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что они одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения.
"В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин – наших мам, любимых, сестер и дочерей. Вы одухотворяете наши сердца и вдохновляете на свершения. Даете жизнь и делаете ее ярче и гармоничнее", - приводит слова министра военное ведомство.
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"Чуткость, внимание и настойчивость в достижении цели позволяют вам добиваться успехов практически во всех сферах деятельности", - добавил Шойгу.
Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня в Вооруженных силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин, которые профессионально выполняют поставленные перед ними задачи.
Он также выразил особые слова признательности матерям "наших ребят". Они, по словам министра, воспитали настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, которые мужественно и самоотверженно отстаивают независимость и безопасное будущее России.
"Дорогие наши женщины! Мы искренне и глубоко ценим всё, что вы для нас делаете. Поздравляю вас с Международным женским днем! От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия", - добавил Шойгу.
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