https://ria.ru/20240308/shoygu-1931865150.html

Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем

Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2024

Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что они одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:29

2024-03-08T08:29

2024-03-08T08:29

общество

россия

сергей шойгу

празднование 8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что они одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. "В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин – наших мам, любимых, сестер и дочерей. Вы одухотворяете наши сердца и вдохновляете на свершения. Даете жизнь и делаете ее ярче и гармоничнее", - приводит слова министра военное ведомство. "Чуткость, внимание и настойчивость в достижении цели позволяют вам добиваться успехов практически во всех сферах деятельности", - добавил Шойгу. Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня в Вооруженных силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин, которые профессионально выполняют поставленные перед ними задачи. Он также выразил особые слова признательности матерям "наших ребят". Они, по словам министра, воспитали настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, которые мужественно и самоотверженно отстаивают независимость и безопасное будущее России. "Дорогие наши женщины! Мы искренне и глубоко ценим всё, что вы для нас делаете. Поздравляю вас с Международным женским днем! От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240308/medvedev-1931863873.html

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей шойгу, празднование 8 марта