https://ria.ru/20240308/sdelka-1931961320.html

Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей

Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей - РИА Новости, 08.03.2024

Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее двигателей и систем жизнеобеспечения для многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на общую... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:40

2024-03-08T23:40

2024-03-08T23:41

сша

южная корея

в мире

государственный департамент сша

министерство обороны сша

сеул

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее двигателей и систем жизнеобеспечения для многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на общую сумму 350 миллионов долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно заявлению, Сеул запросил у Вашингтона возможность закупки шести двигателей T-700 GE 401C или 401D. Помимо этого, запрос включает запасные комплектующие для двигателей, техническую документацию, услуги обучения персонала и учебное оборудование. Утверждается, что предполагаемая продажа послужит реализации целей и интересов США в сфере внешней политики "путем поддержки одного из ключевых союзников в Азии, обеспечивающего политическую стабильность и экономическое процветание в регионе". "Данная сделка не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе", - указали в военном ведомстве США. Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.

https://ria.ru/20240307/koreya-1931809664.html

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южная корея

сеул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, южная корея, в мире, государственный департамент сша, министерство обороны сша, сеул