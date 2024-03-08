Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей на $350 млн
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее двигателей и систем жизнеобеспечения для многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на общую сумму 350 миллионов долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно заявлению, Сеул запросил у Вашингтона возможность закупки шести двигателей T-700 GE 401C или 401D. Помимо этого, запрос включает запасные комплектующие для двигателей, техническую документацию, услуги обучения персонала и учебное оборудование.
Утверждается, что предполагаемая продажа послужит реализации целей и интересов США в сфере внешней политики "путем поддержки одного из ключевых союзников в Азии, обеспечивающего политическую стабильность и экономическое процветание в регионе".
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"Данная сделка не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе", - указали в военном ведомстве США.
Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.