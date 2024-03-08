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Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей - РИА Новости, 08.03.2024
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23:40 08.03.2024 (обновлено: 23:41 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/sdelka-1931961320.html
Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей
Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей - РИА Новости, 08.03.2024
Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее двигателей и систем жизнеобеспечения для многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на общую... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:40
2024-03-08T23:41
сша
южная корея
в мире
государственный департамент сша
министерство обороны сша
сеул
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее двигателей и систем жизнеобеспечения для многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на общую сумму 350 миллионов долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно заявлению, Сеул запросил у Вашингтона возможность закупки шести двигателей T-700 GE 401C или 401D. Помимо этого, запрос включает запасные комплектующие для двигателей, техническую документацию, услуги обучения персонала и учебное оборудование. Утверждается, что предполагаемая продажа послужит реализации целей и интересов США в сфере внешней политики "путем поддержки одного из ключевых союзников в Азии, обеспечивающего политическую стабильность и экономическое процветание в регионе". "Данная сделка не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе", - указали в военном ведомстве США. Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
https://ria.ru/20240307/koreya-1931809664.html
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сша, южная корея, в мире, государственный департамент сша, министерство обороны сша, сеул
США, Южная Корея, В мире, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Сеул
Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Южной Корее вертолетных двигателей на $350 млн

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее двигателей и систем жизнеобеспечения для многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk на общую сумму 350 миллионов долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно заявлению, Сеул запросил у Вашингтона возможность закупки шести двигателей T-700 GE 401C или 401D. Помимо этого, запрос включает запасные комплектующие для двигателей, техническую документацию, услуги обучения персонала и учебное оборудование.
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Утверждается, что предполагаемая продажа послужит реализации целей и интересов США в сфере внешней политики "путем поддержки одного из ключевых союзников в Азии, обеспечивающего политическую стабильность и экономическое процветание в регионе".
«
"Данная сделка не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе", - указали в военном ведомстве США.
Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
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