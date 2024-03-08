https://ria.ru/20240308/rafakh-1931899096.html

ООН предостерегла Израиль от нападения на Рафах

ООН предостерегла Израиль от нападения на Рафах - РИА Новости, 08.03.2024

ООН предостерегла Израиль от нападения на Рафах

Преступления против человечности могут быть совершены в случае нападения израильской армии на город Рафах на юге сектора Газа, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:58

2024-03-08T13:58

2024-03-08T13:58

в мире

израиль

рафах (провинция)

юар

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости. Преступления против человечности могут быть совершены в случае нападения израильской армии на город Рафах на юге сектора Газа, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга. "Когда мы говорим о чудовищных преступлениях, которые могут быть совершены и были совершены в Газе, мы имеем в виду, в частности, преступления против человечности. Нападение Израиля на город Рафах может привести к совершению преступлений против человечности, этого не должно произойти", - сказал он. Официальный представитель УВКПЧ Джереми Лоуренс подчеркнул на брифинге, что ООН также очень обеспокоена тем, что Израиль может ограничить доступ палестинцев к мечети Аль-Акса в Иерусалиме, что может привести к еще большей напряженности. В феврале верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 55-й сессии Совета по правам человека заявил, что Израиль совершил множество военных преступлений в Газе и на Западном берегу, ситуация представляет собой кровавую бойню. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240212/vtorzhenie-1926966367.html

https://ria.ru/20240211/gaza-1926639689.html

https://ria.ru/20240215/palestina-1927547052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), юар, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году