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В Берлине у экс-участницы RAF нашли 1,2 килограмма золота и гранатомет - РИА Новости, 08.03.2024
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16:43 08.03.2024 (обновлено: 17:53 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/raf-1931920265.html
В Берлине у экс-участницы RAF нашли 1,2 килограмма золота и гранатомет
В Берлине у экс-участницы RAF нашли 1,2 килограмма золота и гранатомет - РИА Новости, 08.03.2024
В Берлине у экс-участницы RAF нашли 1,2 килограмма золота и гранатомет
В квартире у задержанной ранее экс-террористки из леворадикальной организации "Фракция Красной Армии" (RAF) Даниэлы Клетте нашли больше килограмма золота,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:43
2024-03-08T17:53
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БЕРЛИН, 8 мар — РИА Новости. В квартире у задержанной ранее экс-террористки из леворадикальной организации "Фракция Красной Армии" (RAF) Даниэлы Клетте нашли больше килограмма золота, крупную сумму денег и оружие, включая гранатомет, сообщило издание Spiegel. &quot;Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота&quot;, — говорится в публикации.Также в шкафу с двойным дном нашли 40 тысяч евро, автомат Калашникова, гранатомет и устройство для глушения сигналов. Кроме того, у задержанной изъяли мобильные телефоны и несколько удостоверений личности. Клетте, которая свыше 30 лет скрывалась от правосудия, в конце февраля задержали в Берлине. Экс-террористка, предположительно, принимала участие в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991-м.
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в мире, берлин (город), сша, бонн
В мире, Берлин (город), США, Бонн
В Берлине у экс-участницы RAF нашли 1,2 килограмма золота и гранатомет

В Берлине у экс-участницы леворадикальной RAF нашли 1,2 кг золота и гранатомёт

© AFP 2024 / ODD ANDERSENПолиция проводит обыск в берлинской квартире после задержания двух бывших участников RAF
Полиция проводит обыск в берлинской квартире после задержания двух бывших участников RAF - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AFP 2024 / ODD ANDERSEN
Полиция проводит обыск в берлинской квартире после задержания двух бывших участников RAF
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БЕРЛИН, 8 мар — РИА Новости. В квартире у задержанной ранее экс-террористки из леворадикальной организации "Фракция Красной Армии" (RAF) Даниэлы Клетте нашли больше килограмма золота, крупную сумму денег и оружие, включая гранатомет, сообщило издание Spiegel.
«

"Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота", — говорится в публикации.

Также в шкафу с двойным дном нашли 40 тысяч евро, автомат Калашникова, гранатомет и устройство для глушения сигналов. Кроме того, у задержанной изъяли мобильные телефоны и несколько удостоверений личности.
Клетте, которая свыше 30 лет скрывалась от правосудия, в конце февраля задержали в Берлине. Экс-террористка, предположительно, принимала участие в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991-м.
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