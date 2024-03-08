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В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 08.03.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Инфраструктурный объект попал под удар в Днепропетровской области Украины, сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:53
2024-03-08T19:53
2024-03-08T20:20
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Инфраструктурный объект попал под удар в Днепропетровской области Украины, сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак."Поврежден <...> инфраструктурный объект", — написал он в Telegram-канале.При этом Лысак не уточнил, о каком именно объекте идет речь.Ранее сегодня в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз сигнал прозвучал около 15:55 мск.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Лысак сообщил, что в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект