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Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников - РИА Новости, 08.03.2024
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15:33 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/nigeriya-1931911066.html
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников - РИА Новости, 08.03.2024
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников
Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети Х, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:33
2024-03-08T15:33
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети Х, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников. В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Однако по последним данным издания, число похищенных составляет не менее 280 учеников и их преподавателей. При этом бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу. "Я получил от руководителей служб безопасности информацию о двух инцидентах в Борно и Кадуне, и я уверен, что жертвы будут спасены... С этой целью я поручил службам безопасности и разведке немедленно спасти жертв и обеспечить восстановление справедливости в отношении виновных в этих отвратительных действиях", - написал президент.
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в мире, нигерия, борно
В мире, Нигерия, Борно
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников

Президент Нигерии поручил спецслужбам спасти похищенных накануне школьников

© AP Photo / Gbemiga OlamikanПрезидент Нигерии Бола Тинубу
Президент Нигерии Бола Тинубу - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Gbemiga Olamikan
Президент Нигерии Бола Тинубу. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети Х, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников.
В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Однако по последним данным издания, число похищенных составляет не менее 280 учеников и их преподавателей. При этом бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу.
"Я получил от руководителей служб безопасности информацию о двух инцидентах в Борно и Кадуне, и я уверен, что жертвы будут спасены... С этой целью я поручил службам безопасности и разведке немедленно спасти жертв и обеспечить восстановление справедливости в отношении виновных в этих отвратительных действиях", - написал президент.
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