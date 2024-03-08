https://ria.ru/20240308/nigeriya-1931911066.html
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников - РИА Новости, 08.03.2024
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников
Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети Х, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:33
2024-03-08T15:33
2024-03-08T15:33
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети Х, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников. В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Однако по последним данным издания, число похищенных составляет не менее 280 учеников и их преподавателей. При этом бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу. "Я получил от руководителей служб безопасности информацию о двух инцидентах в Борно и Кадуне, и я уверен, что жертвы будут спасены... С этой целью я поручил службам безопасности и разведке немедленно спасти жертв и обеспечить восстановление справедливости в отношении виновных в этих отвратительных действиях", - написал президент.
https://ria.ru/20230427/nigeriya-1868260641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, борно
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников
Президент Нигерии поручил спецслужбам спасти похищенных накануне школьников