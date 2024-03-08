https://ria.ru/20240308/nigeriya-1931911066.html

Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников

Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников - РИА Новости, 08.03.2024

Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети Х, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:33

2024-03-08T15:33

2024-03-08T15:33

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил в соцсети Х, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных накануне школьников. В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Однако по последним данным издания, число похищенных составляет не менее 280 учеников и их преподавателей. При этом бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу. "Я получил от руководителей служб безопасности информацию о двух инцидентах в Борно и Кадуне, и я уверен, что жертвы будут спасены... С этой целью я поручил службам безопасности и разведке немедленно спасти жертв и обеспечить восстановление справедливости в отношении виновных в этих отвратительных действиях", - написал президент.

https://ria.ru/20230427/nigeriya-1868260641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия, борно