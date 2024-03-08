https://ria.ru/20240308/more-1931921902.html

Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море

Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море - РИА Новости, 08.03.2024

Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море

Нидерланды приняли решение направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp в Красное море для защиты судов, он начнет свою миссию с конца марта, сообщило министерство... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:05

2024-03-08T17:05

2024-03-08T17:05

в мире

красное море

нидерланды

сша

ансар алла

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ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Нидерланды приняли решение направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp в Красное море для защиты судов, он начнет свою миссию с конца марта, сообщило министерство обороны королевства в пятницу. "Нидерланды отправляют Zr. Ms. Tromp в Красное море. Фрегат противовоздушной обороны должен способствовать обеспечению безопасности и свободного прохода судов", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны. Фрегат ВМФ Нидерландов отплывает в эту субботу и начнет свою миссию в Красном море в конце марта. Судно будет осуществлять свою миссию в течение примерно 25 дней в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по поддержанию безопасности торговых судов в Красном море. Zr. Ms. Tromp оснащен средствами защиты от различных угроз, его основная задача будет заключаться в защите кораблей путем отражения атак с воздуха. Отмечается, что правительство Нидерландов также изучает вопрос о возможном размещении многофункционального корабля Zr. Ms. Karel Doorman в этом же районе с конца апреля по конец августа этого года. Ранее Центральное командование США сообщило, что в результате ракетной атаки хуситов на сухогруз True Confidence в Аденском заливе погибли три члена экипажа, еще четыре получили ранения. Судно, шедшее под флагом Барбадоса и принадлежащее Либерии, получило значительные повреждения, после чего команда корабля его покинула. Это уже пятый случай запуска противокорабельных ракет хуситами за последние двое суток. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

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https://ria.ru/20240301/soglashenie-1930560084.html

https://ria.ru/20240302/sukhogruz-1930694023.html

красное море

нидерланды

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красное море, нидерланды, сша, ансар алла