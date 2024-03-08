Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/more-1931921902.html
Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море
Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море - РИА Новости, 08.03.2024
Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море
Нидерланды приняли решение направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp в Красное море для защиты судов, он начнет свою миссию с конца марта, сообщило министерство... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:05
2024-03-08T17:05
в мире
красное море
нидерланды
сша
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_d53f4a68c278873a142159c355d2a4e3.jpg
ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Нидерланды приняли решение направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp в Красное море для защиты судов, он начнет свою миссию с конца марта, сообщило министерство обороны королевства в пятницу. "Нидерланды отправляют Zr. Ms. Tromp в Красное море. Фрегат противовоздушной обороны должен способствовать обеспечению безопасности и свободного прохода судов", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны. Фрегат ВМФ Нидерландов отплывает в эту субботу и начнет свою миссию в Красном море в конце марта. Судно будет осуществлять свою миссию в течение примерно 25 дней в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по поддержанию безопасности торговых судов в Красном море. Zr. Ms. Tromp оснащен средствами защиты от различных угроз, его основная задача будет заключаться в защите кораблей путем отражения атак с воздуха. Отмечается, что правительство Нидерландов также изучает вопрос о возможном размещении многофункционального корабля Zr. Ms. Karel Doorman в этом же районе с конца апреля по конец августа этого года. Ранее Центральное командование США сообщило, что в результате ракетной атаки хуситов на сухогруз True Confidence в Аденском заливе погибли три члена экипажа, еще четыре получили ранения. Судно, шедшее под флагом Барбадоса и принадлежащее Либерии, получило значительные повреждения, после чего команда корабля его покинула. Это уже пятый случай запуска противокорабельных ракет хуситами за последние двое суток. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html
https://ria.ru/20240301/soglashenie-1930560084.html
https://ria.ru/20240302/sukhogruz-1930694023.html
красное море
нидерланды
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea70d207dba12fa891a9a5554192688c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, нидерланды, сша, ансар алла
В мире, Красное море, Нидерланды, США, Ансар Алла
Нидерланды направят фрегат для защиты судов в Красном море

Нидерланды направят фрегат Ms. Tromp в Красное море для защиты судов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Нидерланды приняли решение направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp в Красное море для защиты судов, он начнет свою миссию с конца марта, сообщило министерство обороны королевства в пятницу.
"Нидерланды отправляют Zr. Ms. Tromp в Красное море. Фрегат противовоздушной обороны должен способствовать обеспечению безопасности и свободного прохода судов", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ
27 февраля, 07:20
Фрегат ВМФ Нидерландов отплывает в эту субботу и начнет свою миссию в Красном море в конце марта. Судно будет осуществлять свою миссию в течение примерно 25 дней в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по поддержанию безопасности торговых судов в Красном море.
Zr. Ms. Tromp оснащен средствами защиты от различных угроз, его основная задача будет заключаться в защите кораблей путем отражения атак с воздуха.
Отмечается, что правительство Нидерландов также изучает вопрос о возможном размещении многофункционального корабля Zr. Ms. Karel Doorman в этом же районе с конца апреля по конец августа этого года.
Ранее Центральное командование США сообщило, что в результате ракетной атаки хуситов на сухогруз True Confidence в Аденском заливе погибли три члена экипажа, еще четыре получили ранения. Судно, шедшее под флагом Барбадоса и принадлежащее Либерии, получило значительные повреждения, после чего команда корабля его покинула. Это уже пятый случай запуска противокорабельных ракет хуситами за последние двое суток.
Здание правительства в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ
1 марта, 17:48
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Йеменская береговая охрана - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Красном море затонул британский сухогруз после атаки хуситов, пишут СМИ
2 марта, 14:27
 
В миреКрасное мореНидерландыСШААнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала