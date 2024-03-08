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На Кипре объявили об открытии гуманитарного коридора в сектор Газа

На Кипре объявили об открытии гуманитарного коридора в сектор Газа - РИА Новости, 08.03.2024

На Кипре объявили об открытии гуманитарного коридора в сектор Газа

Европейская комиссия и ряд стран объявили о решении открыть гуманитарный морской коридор в сектор Газа, совместное заявление ЕК, Республики Кипр, Объединенных... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:54

2024-03-08T17:54

2024-03-08T17:54

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израиль

сша

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урсула фон дер ляйен

никос христодулидис

джо байден

еврокомиссия

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АФИНЫ, 8 мар – РИА Новости. Европейская комиссия и ряд стран объявили о решении открыть гуманитарный морской коридор в сектор Газа, совместное заявление ЕК, Республики Кипр, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства опубликовало правительственное бюро печати и информации. "Гуманитарная ситуация в Газе крайне тяжелая: ни в чем не повинные палестинские семьи и дети отчаянно пытаются удовлетворить основные потребности. Поэтому сегодня Европейская комиссия, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Республика Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Греция, Италия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки объявляют о своем намерении открыть морской коридор для доставки столь необходимых дополнительных объемов гуманитарной помощи по морю", - говорится в заявлении. В документе отмечается роль Кипра в инициативе, которая определяет механизм безопасной доставки помощи с Кипра в Газу по морю. Дополнительную помощь по морю планируется отправлять в согласовании со специальным координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению Газы. "В ближайшее время Кипр проведет встречу с участием высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить, как ускорить работу этого морского канала для оказания помощи нуждающемуся населению в дополнение к наземным и воздушным маршрутам, в том числе из Египта и Иордании. США объявили о проведении чрезвычайной операции под руководством Вооруженных сил США по созданию временного дока в Газе в координации с другими гуманитарными партнерами и другими странами, чтобы обеспечить доставку значительных объемов помощи по морю. Эти усилия будут тесно координироваться с правительством Израиля", - говорится в заявлении. "Морской коридор может – и должен – быть частью постоянных усилий по увеличению транзита гуманитарной помощи в Газу по всем возможным каналам. Мы продолжим работать с Израилем над расширением наземных поставок, настаивая на облегчении проходов и открытии дополнительных пунктов пропуска, чтобы доставить больше помощи большему количеству людей", - говорится в заявлении. Подписавшие его страны заявляют, что "защита жизни гражданского населения является основным принципом международного гуманитарного права, который необходимо уважать". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг вечером прибыла на Кипр для участия в церемонии открытия коридора. Она вместе с президентом Кипра Никосом Христодулидисом посетила Координационный центр поисково-спасательных операций в Ларнаке. Она заявила журналистам, что Европа финансирует крупную программу гуманитарной помощи Газе, в этом году выделяется 250 миллионов евро. В конце 2023 года Кипр выдвинул инициативу по созданию гуманитарного морского коридора для доставки помощи в сектор Газа. Израильские официальные лица неоднократно летали на Кипр для обсуждения продвижения этой инициативы, которая подразумевает проверку товаров в координации с Израилем. Отмечалось, что этот морской маршрут может быть использован до доставки товаров в сектор Газа без необходимости захода на израильскую территорию. Однако в Газе нет порта, который мог бы принимать суда для разгрузки. В четверг президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240308/vrachi-1931894515.html

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

https://ria.ru/20240304/gaza-1931076140.html

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Варвара Скокшина

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