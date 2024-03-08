https://ria.ru/20240308/kharkov-1931850640.html

"Будем отступать". Зеленскому сообщили тревожные новости о Харькове

"Будем отступать". Зеленскому сообщили тревожные новости о Харькове - РИА Новости, 08.03.2024

"Будем отступать". Зеленскому сообщили тревожные новости о Харькове

Постепенное отступление ВСУ в 2024 году может привести к потере Харькова, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T02:55

2024-03-08T02:55

2024-03-08T02:55

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Постепенное отступление ВСУ в 2024 году может привести к потере Харькова, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью журналистке Наталье Власовой."Ближайшие месяцы <...> Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем — да. Если мы не получим западную военную помощь, прежде всего американскую, то наши вооруженные силы будут вынуждены весь этот год отступать", — сказал он.По словам аналитика, российская армия в разы превосходит ВСУ в численности личного состава и оснащенности всеми видами оружия. Обороняться против такой силы невозможно, добавил он.В феврале ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.Во вторник Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России заявил, что российская армия не позволила ВСУ закрепиться на новых оборонительных рубежах и продолжает теснить противника в западном направлении.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html

https://ria.ru/20240226/gorod-1929448465.html

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в мире, украина, россия, харьков, вооруженные силы украины